EQS-News: LION E-Mobility AG erhält Entwicklungsauftrag für Schnelllade-Batteriesystem von europäischem Premium-Lkw-Hersteller

LION E-Mobility AG erhält Entwicklungsauftrag für Schnelllade-Batteriesystem von europäischem Premium-Lkw-Hersteller



Zug, 22. Mai 2025 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft LION Smart GmbH von einem führenden europäischen Premium-OEM aus dem Nutzfahrzeugbereich mit der Machbarkeitsstudie eines Schnelllade-Batteriesystems für elektrische Lkw beauftragt wurde. Ziel ist eine Lösung, die besonders kurze Ladezeiten ermöglicht und den hohen technischen Anforderungen im elektrifizierten Schwerlastverkehr gerecht wird.

Im Fokus der Konzeptentwicklung steht eine immersionsgekühlte Hochleistungsbatterie mit integriertem Batteriemanagementsystem (BMS), das sowohl Einzelzellüberwachung als auch Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) umfasst. Diese Kombination erlaubt eine präzise Echtzeitanalyse des Batteriezustands und gewährleistet ein effizientes thermisches Management – essenziell für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Angestrebt wird der Aufbau eines Batteriesystems in einem elektrischen Lkw, der Energie für eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern innerhalb von etwa 15 Minuten bereitstellt – unterstützt durch Ladeleistungen von bis zu 3 Megawatt.

„Dieser Auftrag ist ein deutliches Signal für das Vertrauen in unsere technologische Kompetenz im Bereich immersionsgekühlter Batteriesysteme“, sagt Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG. „Unsere Technologie ist auf industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen ausgelegt. Die Zusammenarbeit zeigt, dass unser Ansatz als zukunftsfähige Lösung für den elektrischen Schwerlastverkehr wahrgenommen wird.“

Die Immersionskühltechnologie von LION adressiert die zentralen Herausforderungen von Batteriesystemen für elektrifizierte LKWs – darunter thermische Belastbarkeit, Schnellladefähigkeit und gleichmäßige Zellbelastung bei hoher Leistungsdichte.

Der Auftrag stellt nicht nur einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der eigenen Batterietechnologie dar, sondern unterstreicht auch das Marktpotenzial für industrielle Anwendungen über das Projekt hinaus.

Die Zusammenarbeit mit dem Premium-OEM markiert einen strategischen Meilenstein für LION Smart und die gesamte Unternehmensgruppe. Sie stärkt die Position im europäischen Nutzfahrzeugmarkt und unterstützt den Ausbau einer nachhaltigen, effizienten Elektromobilität im Schwerlastbereich.

Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Energiespeicherlösungen zu bedienen.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Montagelinien für Batteriemodule in der firmeneigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com

Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Entwickler von Batteriesystemen mit Fokus auf nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet zukunftsweisende Technologien wie das immersionsgekühlte Batteriesystem und verfügt über umfassende Expertise in Qualität, Industrialisierung und Produktion.



