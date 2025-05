EQS-News: Solider Jahresauftakt für NFON – Wachstum durch KI und wiederkehrende Umsätze

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Solider Jahresauftakt für NFON – Wachstum durch KI und wiederkehrende Umsätze



Solider Jahresauftakt für NFON – Wachstum durch KI und wiederkehrende Umsätze

Anstieg des Gesamtumsatzes um 4,0 % auf 22,1 Mio. EUR – KI als Wachstumstreiber

Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz wächst auf 93,9 %

Bereinigtes EBITDA bei 2,6 Mio. EUR trotz Wachstumsinvestitionen

Solide Liquiditätsbasis von 13,6 Mio. EUR zur Finanzierung strategischer Initiativen

Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt

München, 22. Mai 2025 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation, verzeichnet einen soliden Start in das Jahr 2025. Im ersten Quartal steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um 4,0 % auf 22,1 Mio. EUR (3M 2024: 21,2 Mio. EUR). Wesentlicher Wachstumstreiber im ersten Quartal war der Umsatzbeitrag aus Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere durch den im Vorjahr übernommenen KI-Spezialisten botario, der mit 0,8 Mio. EUR zum Umsatz beitrug. Zusätzlich wirkten sich zielgerichtete Preisanpassungen sowie Premium Solutions, insbesondere im Bereich Contact-Center-Lösungen, positiv auf die Umsatzentwicklung aus. Damit unterstreicht NFON die strategische Ausrichtung auf KI-gestützte Kommunikationslösungen, die als Umsatztreiber zunehmend an Bedeutung gewinnen.



Patrik Heider, CEO der NFON AG, erklärt: „Das erste Quartal zeigt, dass wir mit NFON Next 2027 die richtigen strategischen Weichen gestellt haben. Unsere Investitionen in KI und Premiumlösungen beginnen Früchte zu tragen, auch wenn sich der Markt derzeit noch zurückhaltend zeigt. Unser Leitgedanke ‚Wir denken Businesskommunikation neu, inspirieren und verbinden Menschen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen‘ ist mehr als ein Versprechen – er wird zunehmend in der operativen Entwicklung sichtbar. NFON ist auf dem richtigen Weg, profitabel weiterzuwachsen.“



Haupttreiber der Umsatzentwicklung sind erneut die wiederkehrenden Umsätze, die um 4,3 % auf 20,7 Mio. EUR (3M 2024: 19,9 Mio. EUR) wuchsen und nun 93,9 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Diese Entwicklung unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells mit stabilen, planbaren Erlösen. Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) stieg moderat auf 661.349 (3M 2024: 658.544). Gleichzeitig konnten durch Preisanpassungen und Upselling im Bereich Premiumlösungen höhere Umsätze pro Seat erzielt werden, was den blended ARPU auf 10,02 EUR (3M 2024: 9,82 EUR) steigen ließ.



Trotz gezielter Investitionen in Personal und Initiativen im Bereich KI erreichte das bereinigte EBITDA im Berichtszeitraum 2,6 Mio. EUR (3M 2024: 2,8 Mio. EUR). Der operative Cashflow verdoppelte sich nahezu auf 1,8 Mio. EUR (3M 2024: 0,9 Mio. EUR). Der Investitionsaufwand blieb mit 0,7 Mio. EUR stabil. Zum Stichtag 31. März 2025 verfügte NFON über Zahlungsmittel in Höhe von 13,6 Mio. EUR – ein solides Fundament zur Umsetzung der langfristigen Strategie NFON Next 2027.



An den im Rahmen des Konzernabschlusses 2024 prognostizierten Wachstumszielen hält NFON unverändert fest. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 8 % bis 10 % (2024: 6,1 %), getragen von der Weiterentwicklung KI-gestützter Lösungen, strategischen Preisanpassungen und zusätzlichen Umsatzimpulsen aus dem KI-Geschäft. Das bereinigte EBITDA soll in der Spanne von 13,5 bis 15,5 Mio. EUR liegen (2024: 12,3 Mio. EUR).



Die vollständige Quartalsmitteilung Q1 2025 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Ergebnis für die ersten drei Monate 2025 im Überblick1:

1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.

2Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.



Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.

http://www.nfon.com/



