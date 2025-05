Israels Armee fängt weitere Rakete aus dem Jemen ab

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. In mehreren Gegenden des Landes gab es den Angaben nach Raketenalarm, darunter auch in Jerusalem. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Das israelische Militär hatte bereits in der Nacht mitgeteilt, eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen zu haben.

Die Huthi reklamierten am Vormittag mehrere Angriffe für sich. Sie hätten eine Rakete in Richtung des Tel Aviver Flughafen Ben Gurion geschossen, hieß es in einer Erklärung auf Telegram. Außerdem hätten sie Drohnen in Richtung "wichtiger Ziele" in der Gegend um Haifa und Tel Aviv abgefeuert.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die vom Iran unterstützte Miliz Israel mit Raketen und Drohnen an - eigenen Angaben zufolge als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen./arj/DP/men