EZB-Chefvolkswirt erwartet nachlassenden Preisschub bei Dienstleistungen

Frankfurt (Reuters) - Die zuletzt noch recht hohe Inflation bei den Dienstleistungen in der Euro-Zone wird aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sinken.

Bei den Löhnen seien die Tarifabschlüsse recht niedrig für dieses Jahr, für das nächste Jahr werden sie voraussichtlich noch niedriger ausfallen, sagte der oberste Ökonom der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag auf einer Veranstaltung des European University Institute in Florenz. "Somit sind wir zuversichtlich, dass die Inflation bei den Dienstleistungen zurückgehen wird", fügte er hinzu. Die Teuerung in dem Sektor hatte im April auf 4,0 Prozent zugenommen nach einer Rate von 3,5 Prozent im März.

Es gebe neue Schocks, sagte Lane. So seien in diesem Jahr große Bewegungen bei den Wechselkursen und bei den Energiepreisen zu sehen. "Und hinter allem lauert das globale Handelssystem", warnte er. Anfang April hatten die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump heftige Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten ausgelöst. Ein Teil der neuen Zölle gegen die EU und China wurde aber inzwischen auf Eis gelegt, um 90 Tage Zeit für Verhandlungen zu haben. Geblieben ist aber eine große Unsicherheit, wie es in der Zollpolitik weitergeht.

