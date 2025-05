GNW-News: Duck Creek ehrt Philadelphia Insurance Companies mit dem Standard of Excellence Customer Award auf der Formation '25

^BOSTON, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies (https://www.duckcreek.com/), ein globaler Anbieter intelligenter Lösungen mit zukunftsweisendem Ansatz für Schadens- und Unfallversicherungen (P&C) sowie allgemeiner Versicherungen, hat Philadelphia Insurance Companies (PHLY) auf der Formation '25 (https://events.duckcreek.com/formation25), seiner zentralen Kundenkonferenz, die diese Woche in Orlando, Florida, stattfand, mit dem Standard of Excellence Customer Award 2025 ausgezeichnet. Mit den Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards werden Kunden ausgezeichnet, die durch die Implementierung der Lösungen von Duck Creek ein Höchstmaß an Exzellenz erreicht haben und die Vision verfolgen, ihr Geschäft voranzutreiben und die Zukunft der Versicherungsbranche aktiv mitzugestalten. Die Auszeichnung würdigt PHLY für herausragende Leistungen in der digitalen Transformation und Innovation im Versicherungsbetrieb. Gemeinsam mit Ernst & Young, LLP (EY US) nutzte PHLY die cloudnativen, SaaS- basierten Lösungen von Duck Creek - darunter Duck Creek Policy, Duck Creek Insights und das Duck Creek Producer Portal - um die Bereitstellung der BOP- Policen (PHLYBOP) von Philadelphia Insurance Companies neu zu gestalten und bedeutende Fortschritte in den Bereichen operative Effizienz, Kundenerlebnis und Marktreaktionsfähigkeit zu erzielen. ?Diese Auszeichnung unterstreicht die Kraft der Kooperation und die Stärke unserer Technologiepartnerschaften", erklärt Brent Skiles, SVP of Insurance Operations bei Philadelphia Insurance Companies. ?Gemeinsam haben wir PHLY dabei unterstützt, eine zukunftsfähige Plattform einzuführen, die den Anforderungen unserer Makler- und Agenturpartner gerecht wird und gleichzeitig für die Chancen von morgen skalierbar ist." Angesichts der Notwendigkeit, Altsysteme zu modernisieren, verfolgte PHLY eine Digital-First-Strategie, um manuelle Prozesse zu reduzieren und datengestützte Entscheidungen sowie ein tieferes, strategisches Verständnis der Kundenbedürfnisse zu ermöglichen. Mit den Lösungen von Duck Creek erzielte PHLY folgende Ergebnisse: * Automatisiertes Management des Policen-Lebenszyklus - mit höherer Geschwindigkeit und Präzision; * Echtzeit-Datenzugriff und Analysen zur Entscheidungsfindung und Einhaltung regulatorischer Vorgaben; * Ein modernes, agentenorientiertes Nutzererlebnis über das Duck Creek Producer Portal; * Schnelle Einführung von BOP-Produkten in mehreren Bundesstaaten mithilfe vorkonfigurierter Vorlagen und skalierbarer APIs. Die grundlegende Einführung des neu gestalteten BOP-Angebots erfolgte Ende 2024 in drei Bundesstaaten; die Ausweitung auf 20 weitere Staaten ist für das Jahr 2025 geplant. Die Transformation von PHLY hat bereits zu einem höheren Marktanteil, gesteigerter Kundenzufriedenheit und einer stärkeren Einbindung von Vertriebspartnern geführt - und setzt damit neue Maßstäbe für Exzellenz in der digitalen Versicherungsabwicklung. ?Philadelphia Insurance Companies hat gezeigt, was möglich ist, wenn ein zukunftsorientierter Versicherer moderne Technologien einsetzt, um komplexe Marktanforderungen zu erfüllen", so William Magowan, SVP North American Sales bei Duck Creek Technologies. ?Ihr strategischer Einsatz von Duck Creek OnDemand, Policy, Insights und Producer ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Versicherer bedeutende Transformationen schnell und in großem Maßstab umsetzen können." Duck Creek würdigt den beeindruckenden Erfolg von PHLY in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Über Duck Creek Technologies?? Duck Creek Technologies ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-suite/) erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/) verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (http://www.duckcreek.com/), um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/duck-creek- technologies) und X (https://twitter.com/DuckCreekTech). Über Philadelphia Insurance Companies Seit über 60 Jahren bietet Philadelphia Insurance Companies (PHLY) Stabilität und Sicherheit durch langfristige Partnerschaften mit Kunden, Maklern und unabhängigen Vertriebspartnern in den gesamten USA. Wir bieten gewerbliche Sach- und Haftpflichtversicherungen, umfassendes Risikomanagement sowie professionelle Schadenbearbeitung für über 120 spezialisierte Branchen.? Als stolzes Mitglied der Tokio Marine Group - einer der größten Versicherungsgruppen weltweit - wird die außergewöhnliche finanzielle Stärke von PHLY seit 2011 durch die höchsten Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen bestätigt: ?A++" (Superior) von AM Best Company und ?A+" von Standard & Poor's. PHLY wird seit 2001 landesweit als Mitglied von Ward's Top 50, seit 2010 als einer der ?Best Places to Work in Insurance" von Business Insurance und laut Forbes als eines der besten mittelständischen Unternehmen Amerikas anerkannt.? Weitere Informationen finden Sie unter PHLY.com (http://www.phly.com/) und besuchen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/philadelphia- insurance-companies/posts/?feedView=all).