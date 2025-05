GNW-News: Top Aces feiert 25 Jahre Exzellenz in der Kampfflugausbildung

^MONTREAL, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc., der weltweit führende

Anbieter von Live-Flug-Trainings im Bereich Adversary Air (ADAIR) und Close Air Support (CAS), feiert stolz sein 25-jähriges Bestehen. Das von erfahrenen CF-18- Piloten der Royal Canadian Air Force (RCAF) in Montreal gegründete Unternehmen hat sich zu einem globalen Markführer entwickelt und hält mit über 140.000 unfallfreien Trainingsflugstunden zur Unterstützung der NATO und verbündeter Nationen einen Branchenrekord. ?Dies ist ein sehr stolzer Moment für uns alle bei Top Aces. Was als kleines kanadisches Unternehmen mit nur einer Handvoll Mitarbeitenden begann, hat sich zu einem globalen Unternehmen mit über 600 Teammitgliedern auf drei Kontinenten entwickelt", so Paul Bouchard, Mitgründer und CEO von Top Aces Inc. ?Unser 25- jähriges Jubiläum ist Beweis für das Engagement unserer Mitarbeitenden - früher wie heute -, die an die Mission von Top Aces glauben und Tag für Tag unsere Werte leben: Service, Integrity, Excellence, Together. Unsere hochqualifizierten Militärveteranen sind sehr stolz darauf, in der Ausbildung aktiver Piloten, Soldaten und Marinesoldaten mitzuwirken und diese zu unterstützen." Seit jeher bestand die Mission von Top Aces darin, sichere und hochprofessionelle Ausbildungslösungen für den Verteidigungsbereich bereitzustellen - mit dem Ziel, die aktuelle und zukünftige Einsatzbereitschaft seiner Kunden sicherzustellen. In einer sich ständig verändernden Welt sind militärische Vorbereitung und Einsatzbereitschaft von entscheidender Bedeutung. Verbündete Streitkräfte weltweit erkennen zunehmend die Vorteile der kommerziellen ADAIR-Branche - insbesondere im Hinblick auf Kosteneinsparungen und die Lebensdauer ihrer Flotten. ?Wir fühlen uns durch das unerschütterliche Vertrauen und die langjährige Unterstützung unserer Kunden und Partner auf diesem 25-jährigen Weg zutiefst geehrt - nicht zuletzt, da es uns zeigt, dass sie den Wert, den Top Aces für ihre operationellen Trainingsbedürfnisse bietet, zu schätzen wissen", erklärt Didier Toussaint, Mitgründer und Group President von Top Aces Inc. Mehrere bemerkenswerte Erfolge haben die 25-jährige Geschichte von Top Aces geprägt und das außergewöhnliche Wachstum des Unternehmens vorangetrieben: * Im Jahr 2021 erreichte Top Aces Corp. einen historischen Meilenstein, als das Unternehmen als erste private Firma weltweit eine Flotte von F-16 Kampfflugzeugen besitzen und betreiben konnte. Derzeit werden die F-16 Advanced Aggressor Fighters (AAFs) von Top Aces, die zur Ausbildung von F- 22- und F35-Piloten der U.S. Air Force (USAF) eingesetzt werden, als die fortschrittlichsten und bedrohungsrepräsentativsten Trainingsgegner auf dem Markt angesehen. * Getrieben von Innovation verbrachte Top Aces fast ein Jahrzehnt mit der Entwicklung seines bahnbrechenden, hausintern entwickelten ?Advanced Aggressor Mission System" (AAMS), das 2021 erfolgreich eingeführt wurde. Das mit einem offenen Architekturdesign ausgestattete AAMS ermöglicht den F-16- und A-4N-Flugzeugen von Top Aces die Integration modernster Sensoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Active Electronically Scanned Array (AESA)-Radar, Infrared Search and Track (IRST), Helmet Mounted Cueing Systems (HMCS) und fortschrittliche Datalinks, wodurch die Bedrohungen durch moderne gegnerische Kampfflugzeuge effektiv imitiert werden. Das AAMS bietet einen Weg für kontinuierliche Verbesserungen und ermöglicht es Kunden, ihre Trainingsbedrohung ständig weiterzuentwickeln, einschließlich der Integration fortlaufender Fortschritte in den Bereichen Live Virtual Constructive (LVC) und Collaborative Combat Aircraft (CCA). * Im Jahr 2022 erweiterte Top Aces sein Dienstleistungsangebot durch die Übernahme von Blue Air Training, einem in den USA ansässigen Unternehmen, das als globaler Experte für umfassendes CAS-Training (Close Air Support) für Joint Terminal Attack Controllers (JTAC) und Joint Fires Observers (JFO) anerkannt ist. Durch diese Partnerschaft entstand ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung von ADAIR- und CAS-Training, wovon militärische Kunden weltweit profitieren. Die Zukunftsvision von Top Aces lautet, der führende Anbieter innovativer Verteidigungstrainingslösungen zu sein und kontinuierlich die Standards in einer Branche zu erhöhen, in der Erfahrung zählt. ?Während wir diesen bedeutenden Meilenstein feiern, freuen wir uns darauf, unsere Mission fortzusetzen, erstklassige Trainingslösungen anzubieten und sicherzustellen, dass unsere NATO- und verbündeten Streitkräfte stets auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sind", fügt Bouchard hinzu. Besuchen Sie Top Aces auf der diesjährigen CANSEC-Ausstellung (https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/__ _.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzplYWRmODY3ZTUyMmZmMTU2OWY0OGI1YzViOWQ2Nm MyNDo2OjhiN2Q6NjlhYTNiMjkxY2I5ZjgyODE5NzE0YjJmYWY0MGU2YzMwNzQxNWE4YWRiNGY3NjU0MT IwMWQ3YWJlMTQxNTc4NzpwOlQ6Tg), die vom 28. bis 29. Mai in Ottawa stattfindet, um das 25-jährige Jubiläum des Unternehmens zu feiern! Über Top Aces Mit über 140.000 unfallfreien Flugstunden bieten Top Aces Inc. und ihre Tochtergesellschaften, einschließlich Top Aces Corp. und Blue Air Training Corp., fortschrittliche ADAIR-Dienste und CAS-Training für die führenden Streitkräfte der Welt an. In einer Branche, in der Erfahrung zählt, verfügt Top Aces über die größte Flotte von kommerziell betriebenen, aktiven Kampfflugzeugen und ist der weltweit einzige kommerzielle Besitzer/Betreiber der F-16. Die missionsrelevante Ausbildung von Top Aces verbessert die Einsatzbereitschaft von Kampftruppen, indem sie realistische Erfahrungen bietet, gleichzeitig erhebliche Kosteneffizienz schafft und die Lebensdauer von Militärflugzeugflotten verlängert. 