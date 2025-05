Starker Wochenauftakt an den Börsen – Trump-Zollpläne ausgesetzt

Die neue Handelswoche beginnt mit kräftigem Schwung: Der DAX präsentiert sich am Montagvormittag freundlich, und auch die Indikationen für die US-Leitindizes deuten auf einen dynamischen Start hin. Für die positive Stimmung sorgt die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die angekündigten Strafzölle von 50 % auf europäische Produkte vorerst auszusetzen. Die Drohung hatte Ende vergangener Woche spürbare Abgaben ausgelöst – der nun verkündete Aufschub löst eine klare Gegenbewegung aus und sorgt für Zuversicht an den internationalen Märkten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Thyssenkrupp steht im Fokus, nachdem Pläne bekannt wurden, den Konzern in eine Finanzholding umzubauen. Ziel ist es, weitere Unternehmensteile leichter veräußern zu können. Der Markt reagiert positiv auf den Vorstoß – auch wenn ähnliche Strukturmaßnahmen in der Vergangenheit mit unterschiedlichem Erfolg verliefen.

SÜSS MicroTec überzeugt mit technologischen Fortschritten: Die neu vorgestellte Plattform XBC300 Gen2 D2W erweitert das Hybrid-Bonding-Angebot des Unternehmens. Die Lösung adressiert hochpräzise Anwendungen in der Halbleiterindustrie. Die Aktie ist im heutigen Handel stark gefragt – das Marktinteresse an der technologischen Innovationskraft des Unternehmens steigt deutlich.

PVA TePla meldet einen erfolgreichen Zwischenstand beim laufenden Aktienrückkaufprogramm: Über 1,26 Millionen eigene Aktien wurden bereits über Xetra erworben. Die Titel verzeichnen daraufhin einen deutlichen Kurssprung – der Rückkauf wird als Ausdruck strategischer Stärke gewertet und treibt das Interesse der Investoren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG28G7 9,75 24894,50279 Punkte 8,52 Open End DAX® Bull UG5PBT 6,73 23279,144202 Punkte 33,5 Open End Fugro N.V. Bull UG59LD 2,64 8,622534 EUR 4,25 Open End DAX® Bull UG5FYM 10,92 22857,364624 Punkte 21,11 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG114Q 18,31 22137,876668 Punkte 13,05 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 15,27 70,00 EUR 2,95 17.12.2025 RENK Group AG Call UG35AS 23,83 50,00 EUR 2,68 17.09.2025 DAX® Call UG6LWN 3,33 25100,00 Punkte 20,96 15.08.2025 Palantir Technologies Inc. Call UG0K2L 27,50 120,00 USD 2,59 14.01.2026 DAX® Put UG27N5 4,77 22500,00 Punkte -13,63 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NASDAQ 100 Long HD6S22 3,86 17429,716667 Punkte 6 Open End DAX® Short HD6QH1 1,02 27566,922427 Punkte -6 Open End TUI AG Long HD7T8P 1,09 6,044345 EUR 8 Open End DAX® Long UG6H8P 5,11 18912,854288 Punkte 5 Open End DAX® Long UG6LYT 6,44 21276,232765 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2025; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!