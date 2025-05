TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online) 10:30 ITA: Leonardo, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Saab, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/25 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 4/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 4/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 4/25 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Fortsetzung Technology Experience Convention Heilbronn u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Bayer-Vorstandsvorsitzender Bill Anderson und Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, sind u.a. ebenfalls dabei. Die Veranstaltung wurde von Handelsblatt Media Group, Handelsblatt und Schwarz Digits ins Leben gerufen, um nach eigenen Angaben «die Innovationskraft und das wirtschaftliche Ökosystem in Europa langfristig zu stärken». Es werden rund 1.000 hochrangige Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet. + 09.00: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) + 09.15: Rolf Schumann, Co-Chef der Schwarz-Digital-Sparte + 09.25: Ex-Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) + 10.00: SAP-Vorstand Thomas Saueressig (Customer Services & Delivery) + 11.00: Bayer-CEO Bill Anderson + 11.00: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) + 12.25: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing + 13.05: Horváth-CEO Helmut Ahr + 14.00: Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 14.30: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) + 15.25: Aleph-Alpha-Chef Jonas Andrulis + 16.50: RWE-CEO Markus Krebber und Bilfinger-CEO Thomas Schulz u.a. + 17.15: You.com-Chef Richard Socher + 18.05: Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) 09:30 DEU: Geplantes Urteil im Dieselprozess gegen vier ehemalige Volkswagen-Mitarbeiter, Braunschweig 10:00 DEU: Pressegespräch zu «Starke Luftfracht für eine starke deutsche Wirtschaft» Dr. Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer BDL Dr. Pierre Dominique Prümm, Vorsitzender der BDL-Projektgruppe sowie Vorstand Aviation und Infrastruktur der Fraport AG 10:30 DEU: Presse-Round-Table zur Veröffentlichung der neuen Lünendonk-Liste 2025 «Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Eröffnung einer Wasserstofftankstelle, die die leistungsstärkste in Europa sein soll; u.a. mit NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur (Grüne) Die Tankstelle wird von der Firma H2 Mobility betrieben. 15:00 EUR: Grundsatzrede von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Lagarde spricht zu "Europas Rolle in einer fragmentierten Welt". Unter anderem zur Frage, wie kann die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und wirtschaftliche Souveränität aufgebaut werden, ohne dabei offene und verlässliche globale Wirtschaftsbeziehungen aufs Spiel zu setzen? 17:30 DEU: Antrittsbesuch und Austausch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für Wohlstand- und Industriestrategie, Stephane Sejourne 18:00 DEU: Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG und des Volkswagen Konzerns, spricht beim IHK-Talkformat «Im Gespräch mit...» Themen werden u. a. die Herausforderungen und Chancen der Automobilbranche, seine Sicht auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie über Anforderungen an ein modernes Top-Management sein. BEL: Treffen der EU-Entwicklungsminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel FIN: Von Grönland bis Finnland: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) trifft nordische Regierungschefs IRL: Global Economic Symposium (GES) 2025, Killarney Organisatoren sind das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Schleswig-Holstein. HINWEIS GBR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen

