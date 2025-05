GNW-News: Bitget listet den USD1 (USD1) Token von World Liberty Financial für den Spothandel

^VICTORIA, Seychellen, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat die Notierung des USD1 bekannt gegeben und ihn für den Spothandel gelistet. Der USD1 von World Liberty Financial ist ein fiat-gestützter Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Der Handel für das Handelspaar USD1/USDT und USD1/USDC beginnt am 26. Mai 2025, 10:00 Uhr (UTC), Auszahlungen sind ab dem 27. Mai 2025, 11:00 Uhr (UTC) möglich. Der USD1, der von der zur Trump-Familie gehörenden World Liberty Financial ausgegeben wird, soll digitale Transaktionen vereinfachen, indem er eine nahtlose Konvertierung zwischen Fiat-Währung und digitalen Assets ermöglicht. Seine kürzlich erfolgte Integration und wachsende Popularität stellen einen wichtigen Schritt in Richtung einer breiteren Akzeptanz dar und ermöglichen es dem Stablecoin, über mehrere Blockchains hinweg zu funktionieren. Durch strategische Partnerschaften beschleunigt USD1 seine Integration in das dezentrale Finanzökosystem. Da Bitget weiterhin einzigartige und einflussreiche Assets in seiner Innovationszone betreut, signalisiert die Notierung von USD1 die wachsende Nachfrage nach Stablecoin-Ökosystemen. Bitget erweitert sein Angebot kontinuierlich und positioniert sich als führende Plattform für den Kryptowährungshandel. Die Börse hat sich einen Ruf für innovative Lösungen erarbeitet, die es Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen innerhalb eines sicheren CeDeFi-Ökosystems zu erkunden. Mit einer umfangreichen Auswahl von über 800 Kryptowährungspaaren und dem Ziel, sein Angebot auf über 900 Handelspaare zu erweitern, verbindet Bitget Nutzer mit verschiedenen Ökosystemen, darunter Bitcoin, Ethereum, Solana, Base und TON. Die Aufnahme des USD1 in das Bitget-Portfolio markiert einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Ökosystems durch die Einbeziehung von Nischen-Communitys und die Förderung von Innovationen in dezentralen Volkswirtschaften. Dies stärkt die Rolle von Bitget als Tor zu diversen Web3-Projekten weiter. Weitere Informationen zu USD1 finden Sie hier (https://www.bitget.com/support/articles/12560603828073). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp- Browser u.v.m., bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3dccde4- 3a2a-4131-8c07-59dbf02e4c59 °