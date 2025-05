GNW-News: Blockchain4Youth von Bitget feiert zwei Jahre Jugendinnovation

^VICTORIA, Seychellen, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, freut sich, das zweijährige Jubiläum von Blockchain4Youth (https://www.bitget.com/promotion/blockchain4youth) zu feiern. Mit über 8.000 Teilnehmenden weltweit und mehr als 3.000 ausgestellten Zertifikaten befähigt das Programm weiterhin die nächste Generation mit dem Wissen und den Werkzeugen, die benötigt werden, um die Zukunft von Blockchain- und Web3-Innovation zu gestalten. Der Erfolg der Initiative liegt in ihrer Mission, die Wissenslücke zwischen aufstrebenden Technologien und einem jungen Publikum, insbesondere Studierenden, jungen Entwicklern und angehenden Unternehmern, zu schließen. Mit der wichtigen Initiative Bitget Builders (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget- builders-global-expansion) kündigte Bitget seine globale Expansion durch eine Reihe von Offline-Veranstaltungen an, die Krypto-Enthusiasten mit unterschiedlichem Hintergrund dazu einladen, das Bitget-Ökosystem mit aufzubauen und dabei Einblicke, Zugang zu Veranstaltungen und Wachstumsmöglichkeiten zu erhalten. Im vergangenen Jahr hat Blockchain4Youth mit Universitäten und Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter Spitzeneinrichtungen in Nordamerika, APAC und anderen Regionen. Im März 2025 stand Blockchain4Youth im Mittelpunkt des ?Build with AI (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-google-ai-hackathon- blockchain4youth-2025)"-Hackathons der Google Developer Group, bei dem 130 kluge Studierende Vorträge hielten und die Schnittstelle zwischen Blockchain und KI erkundeten. Blockchain4Youth geht nun in sein drittes Jahr und hat sich über eine Reihe von Bildungspartnerschaften, Hackathons und Online-Kursen auf über 70 Länder und Regionen ausgeweitet. Mit über 80 Campus-Vorträgen hat Blockchain4Youth die Bildung und das Bewusstsein für diese aufstrebende Technologie gestärkt. Dieses Wachstum unterstreicht das langjährige Engagement von Bitget, Blockchain-Wissen zugänglich und inklusiv zu machen und gleichzeitig reale Auswirkungen zu schaffen. ?In den letzten zwei Jahren hat sich Blockchain4Youth von einer Idee zu einer globalen Bewegung entwickelt", so Vugar Usi Zade, COO von Bitget. ?Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft in den Händen der Jugend liegt, und wir sind begeistert, wie viele junge Menschen die Initiative ergriffen haben, um zu lernen, zu bauen und zum Web3-Bereich beizutragen. Mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Branche wird es unerlässlich, eine inklusivere und innovativere digitale Zukunft zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass die nächste Generation die Antwort darauf ist." Bitget engagiert sich weiterhin dafür, die Jugend weltweit durch wirkungsvolle Initiativen zu stärken, die Innovation, Bildung und Gemeinschaftsbildung im Web3 fördern. Auch im dritten Jahr ist Blockchain4Youth ein Eckpfeiler der umfassenderen Mission von Bitget, die Mainstream-Einführung von Blockchain durch Bildung und Unterstützung von Jugendlichen voranzutreiben. Weitere Informationen zu Blockchain4Youth finden Sie hier (https://www.bitget.site/promotion/blockchain4youth). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp- Browser u.v.m., bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb4e4a58- 2b8f-4450-8047-58180921d5c3 °