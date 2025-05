GNW-News: Eröffnung der Cheongsam-Gala 2025 mit der Cheongsam-Show als Auftakt für die Cheongsam-Kultursaison in Shenyang

^SHENYANG, China, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. Mai hat im Skulpturenpark des Einkaufs- und Kunstzentrums K11 in Shenyang eine eindrucksvolle Modenschau unter dem Motto ?Charm of Cheongsam in Shenyang, Encountering a Colorful New Life" (Der Charme des Cheongsam in Shenyang - Begegnung mit einem farbenfrohen neuen Leben) stattgefunden. Als Cheongsam-Show bekannt, hat sie die Cheongsam-Gala 2025 eingeläutet und damit den Beginn der Cheongsam-Kultursaison in Shenyang markiert. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3988/eng) Als einer der Organisatoren gab das Publicity Department of the Shenyang Municipal Party Committee bekannt, dass diese Cheongsam-Kultursaison drei Monate andauern wird. Shenyang, bekannt als Geburtsort der Cheongsam-Schneidekunst und Wiege der Cheongsam-Kultur, wurde vom China National Textile and Apparel Council der Titel ?Home to Cheongsam" (Heimat des Cheongsam) verliehen. Das Cheongsam ist zu einem Aushängeschild der berühmten Stadt Shenyang mit ihrer beeindruckenden Geschichte und Kultur geworden. Über 20 renommierte Designerinnen und Designer, darunter Deng Zhaoping, Tao Lei, Zhang Turan und Zhang Peng, wurden zur Cheongsam-Show eingeladen. Sie präsentierten mehr als 110 Cheongsam-Outfits, die von den Schauspielerinnen Zeng Li, Wang Herun, Zhang Nan und Du Juan sowie anderen professionellen Models und Bürgerinnen auf der Bühne vorgeführt wurden. Die Bühnenkulisse des Events war vom Dazheng-Saal des Kaiserpalasts von Shenyang inspiriert und stellte eine Verbindung zwischen dem Cheongsam und den Bereichen Kultur, Technologie und Mode her. Die Eleganz des Cheongsam wurde dabei ebenso in Szene gesetzt wie die Dynamik und der Charme von Shenyang als Hauptstadt des Cheongsam. Quelle: Publicity Department of Shenyang Municipal Party Committee °