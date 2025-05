GNW-News: MEDIENMITTEILUNG: GAM Investments stärkt European-Equities-Plattform mit führendem Investmentteam

^Zürich, 28. Mai 2025 MEDIENMITTEILUNG GAM Investments stärkt European-Equities-Plattform mit führendem Investmentteam Tom O'Hara, Jamie Ross und David Barker wechseln zu GAM Investments und übernehmen das Management der Spitzenfonds GAM Star European Equity und Continental European Equity GAM Investments freut sich, die Ernennung von Tom O'Hara, Jamie Ross und David Barker als neues European-Equities-Team bekanntzugeben. Mit Wirkung vom 15. Mai 2025 übernimmt das Team die Verantwortung für die Anlageverwaltung der Fonds GAM Star European Equity und GAM Star Continental European Equity. Das renommierte Team bringt einen unabhängigen, überzeugenden Investmentansatz mit, der die langjährige Erfahrung von GAM im Bereich European Equities ergänzt. Die Ernennung ist ein weiterer Meilenstein in GAMs Transformation und kontinuierlichem Engagement für Investment Excellence. Tom O'Hara, Investment Director, European Equities bei GAM: «Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu GAM Investments. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Phase der Transformation des Unternehmens, unterstützt von einem auf Langfristigkeit ausgerichteten Hauptaktionär und einer starken, anlageorientierten Kultur, die auf Gilbert de Botton zurückgeht. Meine persönliche Investmentkarriere verdanke ich John Bennett, der 17 Jahre lang als Manager für European Equities bei GAM tätig war und die Investmentkultur des Unternehmens stets lobend hervorhob. Der Wechsel zu GAM erscheint mir daher wie ein ganz natürlicher Schritt.» «Wir verfolgen weiterhin den bewährten Ansatz aus der Vergangenheit. Mit unserem schlichten und reproduzierbaren ?All-in-Ansatz" verwalten wir ein konzentriertes, hoch überzeugendes Portfolio von rund 30 Titeln», fügt David Barker hinzu. «Dieser integrierte Ansatz berücksichtigt das erwartete Gewinnwachstum, die Cash-Rendite sowie Veränderungen der Unternehmensbewertung und ermöglicht uns die Renditepotenziale eines Unternehmens im Vergleich zum Gesamtmarkt einzuschätzen.» Ein grundlegender, beständiger und transparenter Anlageprozess Die Mitglieder des Teams eröffnen eine neue Perspektive und setzen dennoch auf eine grundlegende, stilunabhängige Strategie, die auf dem Erbe und der langjährigen Erfahrung von GAM als erfolgreiche Anleger in europäischen Aktien aufbaut. Ihr Investmentprozess stützt sich auf umfassende Fundamentalanalyse und liefert klare, datenbasierte Erkenntnisse für Kunden. David Barker: «Wir haben den Anspruch, ein Open-Source-Unternehmen zu sein. Das bedeutet, dass wir unsere Anlageerkenntnisse, unseren Anlageprozess und unsere Renditeprognosen transparent und kontinuierlich in unserer gesamten Kommunikation mit unseren Kunden teilen.» Ein Wendepunkt für Europa Das Team ist überzeugt, dass sich das makroökonomische Umfeld entscheidend zu Gunsten Europas verschiebt. «Über Jahrzehnte hinweg reichten günstige Bewertungen allein nicht aus, um einen Wandel in Europa anzustossen. Diese Zeiten sind jedoch vorbei. Die geopolitische Neuausrichtung, teilweise ausgelöst durch die Wiederwahl von Donald Trump, trägt mehr zur Einheit der EU bei als jeder andere Präsident der Nachkriegszeit», so Jamie Ross. «Mit einer lockeren Finanzpolitik in Deutschland, einer einheitlicheren Signalpolitik der EU-Spitzenpolitiker und einer zunehmenden Dynamik in den Bereichen Innovation, Investitionen und Vereinfachung der Regulierungsvorschriften gewinnt Europa an Durchsetzungsvermögen.» «Europa steht vor einer einmaligen Chance, sich neu zu definieren - angetrieben von einer geopolitischen Neuordnung, die ein gemeinsames Vorgehen in den Bereichen Industriepolitik, Energiesicherheit und technologische Souveränität erfordert. Dieser Umbruch wird in der gesamten Region eine neue Generation von Gewinnern hervorbringen. Wir sind überzeugt, dass dies einen wichtigen Wendepunkt für den europäischen Aktienmarkt darstellt.» Elmar Zumbühl, Group CEO von GAM Investments: «Wir freuen uns sehr, Tom, Jamie und David bei GAM willkommen zu heissen. Ihr innovativer Ansatz, ihre engagierte Teamarbeit und der Einsatz modernster Technologien entsprechen voll und ganz den transformativen Veränderungen, die sich derzeit im Bereich Active Investing vollziehen. Diese Neueinstellungen stärken unser Angebot im Bereich Active Equity erheblich. Angesichts des wiederkehrenden Interesses der Anleger am europäischen Markt sehen wir dies als einen wichtigen Fortschritt für GAMs Specialist-Active-Equity-Plattform und für unsere Kunden.» Für weitere Informationen zu den Strategien oder zu Terminen für Veranstaltungen, Webinare und Roadshows, bei denen Sie das Team persönlich kennenlernen können, wenden Sie sich bitte an Ihren GAM-Relationship-Manager vor Ort. (https://www.gam.com/en/our-company/contacts-and-locations) Redaktionelle Informationen: Video: Vorstellung des Teams European Equities bei GAM - Tom O'Hara, David Barker und Jamie Ross. https://www.gam.com/en/introducing-gam-investments- european-equities-team Team-Biografien: * Tom O'Hara, Investment Director, ist gemeinsam mit Jamie Ross und David Barker für das Management europäischer Aktienfonds verantwortlich. Bevor er im Mai 2025 zu GAM Investments kam, verwaltete er sieben Jahre lang europäische Aktienfonds bei Janus Henderson Investors. Zuvor war er acht Jahre lang als Sell-Side-Equity-Research-Analyst für den Metall- und Bergbausektor tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Finanzabteilung von Northern Rock plc. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und erwarb seinen BA-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften an der Newcastle University. Seine Leidenschaft gilt der Rolle aufstrebender Technologien bei der Gestaltung aktiver Investitionen. Er war ein Frühinvestor bei Quartr, einer schwedischen Fintech-Plattform, für die er weiterhin als nicht geschäftsführender Berater tätig ist. * David Barker, Investment Manager, ist als Investment Manager bei GAM für das Management europäischer Aktienfonds verantwortlich. Bevor er im Mai 2025 zu GAM Investments kam, arbeitete er seit 2021 als Research Analyst im European-Equities-Team von Janus Henderson Investors. Zuvor war er als Research Analyst mit Spezialisierung auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industriewerte bei Bank of America Merrill Lynch tätig, wo er 2017 anfing. David Barker hat einen BA-Abschluss in Geschichte vom Somerville College der University of Oxford und verfügt über 9 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. * Jamie Ross, Investment Manager, ist als Investment Manager bei GAM für das Management europäischer Aktienfonds verantwortlich. Bevor er im Mai 2025 zu GAM Investments kam, arbeitete er seit 2016 als Portfoliomanager im European-Equities-Team von Janus Henderson Investors. Zuvor war er Portfoliomanager im UK-Equities-Team, wo er einen britischen Aktien- Poolfonds mitverwaltete. Seine Karriere begann er 2007 bei Henderson. Jamie Ross hat einen BA-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der Durham University und hält den Titel ?Chartered Financial Analyst". Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte: Colin Bennett | GAM Media Relations T +44 (0) 20 73 938 544 colin.bennett@gam.com

Über GAM GAM Investments ist eine in der Schweiz börsenkotierte, hochgradig skalierbare globale Anlageplattform mit starken globalen Vertriebskapazitäten, die sich auf drei Kernbereiche konzentriert: Specialist Active Investing, Alternative Investing und Wealth Management. GAM Investments bietet unverwechselbare und differenzierte Anlagelösungen in den Bereichen Investment und Wealth Management an. Ihr Ziel ist es, die finanzielle Zukunft der Kunden zu schützen und zu verbessern. Sie zieht die klügsten Köpfe an und befähigt sie, eine führende Rolle im Investmentbereich einzunehmen, Innovationen zu entwickeln und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf insgesamt CHF 16.3 Milliarden. GAM Investments verfügt über einen globalen Vertrieb mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8005 Schweiz. 