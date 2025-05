Deutsche Anleihen stabil zum Start

(dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag stabil in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future trat am Morgen mit leichten Abschlägen von 0,05 Prozent bei 131,20 Punkte praktisch auf der Stelle. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei 2,51 Prozent. Am Markt wird mit Spannung auf Inflationsdaten aus Deutschland gewartet.

Die Lage an den Finanzmärkten sei nach den Gerichtsentscheidungen rund um die Zollpolitik der US-Regierung unübersichtlich, schreiben die Experten der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. "Ein Großteil der Zölle wurde für nichtig erklärt und blockiert, inzwischen hat ein Berufungsgericht die Maßnahmen aber wieder in Kraft gesetzt, vorläufig. Es bleibt spannend."

Am Freitag rücken nun Konjunkturdaten in den Blick. Die Helaba-Experten verweisen insbesondere auf Inflationszahlen für Deutschland. "Im Hinblick auf die EZB-Ratssitzung in der kommenden Woche sind diese Informationen wichtig." Damit spielen sie auf die anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Kurz nach den gesamtdeutschen Inflationsdaten stehen dann noch Preisdaten aus den USA auf der Agenda./jha/stk/zb