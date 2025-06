Dax niedriger erwartet - Zölle und Ukraine im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 23.997,48 Punkten geschlossen. Andere europäische Börsen und die Wall Street zeigten sich uneinheitlich. Für Nervosität sorgte das juristische Tauziehen um die Rechtmäßigkeit der von US-Präsident Donald Trump geplanten drastischen Zollerhöhungen.

Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt die US-Handelspolitik im Mittelpunkt. Trump kündigte am Freitag nach Börsenschluss an, ab Mittwoch die Zölle auf importierten Stahl und Aluminium zu verdoppeln. Damit erhöht der US-Präsident den Druck auf globale Produzenten und verschärft abermals den Handelskrieg. Im Fokus der Anleger steht zugleich die Weltpolitik: In Istanbul kommt es am Montag zu einer zweiten Runde der direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges.

Bei den Konjunkturdaten blicken Börsianer auf die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie im Euroraum und in den USA. Inmitten des globalen Handelskonflikts dürfte das verarbeitende Gewerbe rund um den Globus seine Talfahrt fortgesetzt haben. Experten erwarten, dass die Barometer für den Wirtschaftsbereich im Mai unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern bleiben.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.997,48

EuroStoxx50 5.366,59

EuroStoxx50-Future 5.368,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 42.270,07 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 5.911,69 -0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 37.449,90 -1,4%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 22.778,45 -2,2%

