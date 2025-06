GNW-News: Biognosys stellt Spectronaut 20 und SpectroMine 5 vor und setzt damit neue Maßstäbe in der Immunopeptidomik

^ZÜRICH und BOSTON, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein weltweit

führender Anbieter von massenspektrometriebasierten Proteomiklösungen, gibt die

Einführung von Spectronaut(®) 20 und SpectroMine((TM)) 5 auf der ASMS 2025 Annual

Conference bekannt, die vom 1. bis 5. Juni in Baltimore, Maryland, stattfindet. Diese umfangreichen Software-Updates stellen bedeutende technologische Fortschritte in den Bereichen unspezifische Suchleistung, Immunopeptidomik und Cloud-fähige Proteomik-Workflows dar. Das Herzstück der neuen Versionen ist Kuiper, die neuartige Suchmaschine von Biognosys, die auf proprietären Vorhersagemodellen basiert, die speziell für unspezifische Suchanfragen optimiert wurden. Kuiper liefert rekordverdächtige Peptididentifizierungen, insbesondere für Anwendungen in der Immunopeptidomik. Wichtigste Merkmale von Spectronaut(®) 20: * Bis zu 80 % mehr Peptididentifikationen in Immunopeptidomik-HLA-Klasse-I- Workflows * Beschleunigte Verarbeitung mit directDIA(®) Laufzeitverbesserungen * Verbesserte quantitative Genauigkeit für timsTOF-Daten durch Algorithmen, die auf die Ionenbeweglichkeit reagieren * Erweiterte FDR- und Qualitätskontrolloptionen * Verbesserte Datenvisualisierung, Linux-Unterstützung und Cloud- Kompatibilität * Verfügbarkeit auf Bruker ProteoScape((TM)) und damit Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten für die Immunopeptidomik und die Analyse posttranslationaler Modifikationen

Kuiper unterstützt zudem SpectroMine(TM) 5, die neueste Version von Biognosys für

DDA-basierte Proteomik, die nun eine deutlich verbesserte Identifizierungsleistung bietet. Mit der neu hinzugefügten Linux-Unterstützung ergänzt SpectroMine Spectronaut und ermöglicht nun die Analyse von Proteomikdaten mit hohem Durchsatz in Cloud- und Hochleistungsrechnerumgebungen (HPC) - für skalierbare Forschungsworkflows der nächsten Generation. Die Anwendungsmöglichkeiten der Software der nächsten Generation von Biognosys werden anhand mehrerer wissenschaftlicher Poster sowie im Rahmen von zwei Frühstücksseminare und Workshops vorgestellt. Dazu gehören zwei gemeinsame Präsentationen mit Greywolf Therapeutics zu fortschrittlichen Immunopeptidomik- Workflows sowie Beiträge zu einem Workshop über Best-Practice-Richtlinien für die Berichterstattung über DIA-Daten. Biognosys wird außerdem seine neueste technologische Innovation vorstellen, das P2 Enrichment System - einen robusten, auf Nanopartikeln basierenden Plasma- Workflow, der eine beispiellose Tiefe, Reproduzierbarkeit und Durchsatzrate in der Plasma-Proteomik bietet. Das ursprünglich auf der ASMS 2024 vorgestellte P2- System wird auf einem neuen wissenschaftlichen Poster und in einer Präsentation von Mitarbeitern der Johns Hopkins School of Medicine vorgestellt. Ihre Forschungsergebnisse belegen die praktische Anwendbarkeit von P2 in einer klinischen Studie zur Entdeckung zirkulierender Biomarker für die frühzeitige Erkennung neurodegenerativer Erkrankungen. Darüber hinaus wurde Biognosys eingeladen, einen Vortrag über Proteoverse(®) Digital Proteome zu halten, den firmeneigenen Proteom-Expressionsatlas für mehrere Gewebe und Spezies. Als eine der umfassendsten Ressourcen seiner Art bietet er wertvolle Einblicke in die Proteomlandschaft von Menschen und präklinischen Spezies und unterstützt damit Spitzenforschung in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und translationale Wissenschaft. ?Die Immunopeptidomik ist entscheidend für das Verständnis, wie unsere Therapeutika bei Patienten wirken. Spectronaut 20 ermöglicht es uns, komplexe Datensätze schneller und tiefer zu analysieren und wichtige Erkenntnisse über die MHC-I-Antigenmodulation und ihre Auswirkungen auf die Immunerkennung zu gewinnen", so Dr. Daniel Green, Head of Bioinformatics bei Greywolf Therapeutics. Das P2-Anreicherungssystem von Biognosys wurde reibungslos in unser Labor am Broad Institute integriert. ?Wir waren beeindruckt von der Klarheit und Robustheit der Protokolle sowie von der außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit der Technologie in allen unseren Proben", sagte Dr. Steven A. Carr, Senior Director of Proteomics und Institute Scientist am Broad Institute of MIT and Harvard. Weitere Informationen zur wissenschaftlichen Präsenz von Biognosys auf der ASMS 2025 finden Sie unter: https://biognosys.com/conferences/73rd-asms-conference- 2025/ Über Spectronaut(®) Spectronaut ist die führende Datenanalyse-Software von Biognosys für die datenunabhängige Akquisition (DIA) von Massenspektrometrie (MS)-basierten Proteomikdaten. Die Software nutzt fortschrittliche Algorithmen für Suche und künstliche Intelligenz (KI), um Daten in verwertbare Erkenntnisse für die biowissenschaftliche Forschung zu verwandeln. Spectronaut ermöglicht die reproduzierbare und präzise Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in einem einzigen Experiment und bietet multidimensionale Einblicke in Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen wichtigen biologischen Spezies und Probentypen. Weitere Informationen finden Sie unter www.spectronaut.com (http://www.spectronaut.com/). Über Biognosys Biognosys ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf Proteomik-Dienstleistungen für F&E in der Frühphase bis hin zur Überwachung von Biomarkern in klinischen Studien spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit den innovativsten Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit setzt Biognosys einzigartige, patentierte Technologien und hochauflösende Massenspektrometrie ein, um die Quantifizierung von Tausenden von Proteinen mit unübertroffener Präzision, Tiefe und Durchsatz zu ermöglichen. Biognosys verfügt über Laboratorien in der Nähe von Zürich (Schweiz) und Boston (Massachusetts) und verknüpft wissenschaftliche Kompetenz mit Proteomik der nächsten Generation, um die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen und die translationale und präklinische Forschung sowie klinische Studien für die Präzisionsmedizin zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.biognosys.com (http://www.biognosys.com/) Medienkontakte Dr. Kristina Beeler Chief Product Development und Marketing Officer kristina.beeler@biognosys.com (mailto:kristina.beeler@biognosys.com) Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. °