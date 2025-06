GNW-News: PAIRMiner macht Bitcoin-Mining angesichts des Marktbooms zugänglicher

^Bild von PAIRMiner STUTTGART, Deutschland, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da die Bitcoin-Preise wichtige Widerstandsniveaus überwinden, nimmt das Interesse der Anleger an digitalen Vermögenswerten erneut zu. Die cloudbasierte Kryptowährungs-Mining- Plattform PAIRMiner (https://pairminer.com/) hilft Einzelpersonen dabei, von dieser neuen Dynamik zu profitieren, indem sie einen einfachen Zugang zum Mining bietet, ohne dass Hardware, technische Kenntnisse oder hohe Vorabinvestitionen erforderlich sind. Mit einem kostenlosen Anmeldebonus von 150 US-Dollar an Cloud-Rechenleistung ermöglicht PAIRMiner den Benutzern, mit dem Verdienen von Bitcoin durch die Miete von Hash-Leistung zu beginnen und dabei die traditionellen Eintrittsbarrieren im Zusammenhang mit dem Krypto-Mining zu umgehen. ?Wir haben PAIRMiner entwickelt, um jedem, vom Krypto-Enthusiasten bis zum Erstinvestor, die sichere und einfache Teilnahme am digitalen Asset-Mining zu ermöglichen", sagte ein Sprecher von PAIRMiner. ?Mit der Weiterentwicklung des Kryptomarktes ist es unser Ziel, den Zugang zu Mining-Gewinnen durch konforme und skalierbare Technologie zu demokratisieren." PAIRMiner bietet eine Reihe von Vertragsoptionen, die auf verschiedene Investitionsniveaus und Mining-Ziele zugeschnitten sind. Benutzer können ihre Einnahmen über ein übersichtliches, visuelles Dashboard überwachen und tägliche Auszahlungen erhalten, solange ihre Verträge aktiv bleiben. Zertifizierung und Konformität Als führendes Unternehmen im Bereich der Branchenzertifizierung und -konformität wird PAIRMiner von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA reguliert und befolgt die höchsten internationalen Standards, um die Sicherheit sowie Konformität der Plattform zu gewährleisten und so den Anlegern einen zuverlässigen Schutz zu bieten. Zu den wichtigsten Merkmalen von PAIRMiner gehören: * Keine Hardware oder technische Kenntnisse erforderlich * Sofortiger Zugriff auf cloudbasierte Mining-Tools * 150 $ Anmeldebonus für neue Nutzer (https://pairminer.com/) * Flexible Vertragslaufzeiten für unterschiedliche Budgets * Echtzeit-Einkommensvisualisierung und Tagesverdienst Bereit, täglich Geld zu verdienen? Werden Sie Mitglied bei PAIRMiner und beginnen Sie jetzt mit dem Mining! Da das Interesse des Privatkunden an Bitcoin parallel zur institutionellen Dynamik wächst, bieten Plattformen wie PAIRMiner Privatanlegern neue Möglichkeiten zur Portfolio-Diversifizierung und zur Erzielung passiver Einkünfte. Über PAIRMiner PAIRMiner wurde 2009 gegründet und ist ein Cloud-Mining-Dienstleister, der sich der Vereinfachung des Kryptowährungs-Minings für Alltagsnutzer widmet. Mit der Mission, das Mining sicher, transparent und zugänglich zu machen, bietet PAIRMiner eine konforme Plattform mit sicherer Infrastruktur und einer intuitiven Benutzererfahrung. Das Unternehmen erweitert derzeit seine Dienstleistungen weltweit, um der steigenden Nachfrage im Bereich digitaler Vermögenswerte gerecht zu werden. Medienkontakt: Heindrova PAIRMiner agnes@pairminer.com https://pairminer.com (https://pairminer.com/) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f4479c7- 9c22-44d7-9ab9-80b1e4736520 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f78497f-0c1c-4857-ad9a- a8c19aa1a850 °