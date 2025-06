Sprecher: Handelsstreit wird bei Merz-Besuch bei Trump "große Rolle" spielen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump wird der Streit um US-Zölle eine erhebliche Rolle spielen.

Das kündigte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin an. Merz werde sich vor dem Treffen am Donnerstag eng mit der EU-Kommission abstimmen, die für die Verhandlungen mit den USA zuständig sei. Merz wolle eine Einigung. Aber die EU stehe für Gegenmaßnahmen bereit, wenn es keine Einigung mit der US-Regierung geben sollte. "Ich glaube, dass das Thema 'Zölle und Tarife' eine große Rolle spielen wird", fügte er mit Blick auf den Antrittsbesuch des Kanzlers im Weißen Haus am Donnerstag hinzu.

