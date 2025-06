Handelskammer: EU soll Benachteiligung chinesischer Medizinproduktlieferanten überdenken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Beijing (Reuters) - Die Chinesische Handelskammer für die Europäische Union (EU) hat die EU zum Überdenken ihrer Befürwortung der Beschränkung der Beteiligung chinesischer Anbieter von Medizinprodukten an öffentlichen Aufträgen aufgerufen.

Die Handelskammer mit Sitz in Brüssel drängte auf eine Neubewertung der "Notwendigkeit und der langfristigen Auswirkungen der beschlossenen restriktiven Maßnahmen" und erklärte, sie werde mit allen relevanten EU-Akteuren offen kommunizieren. Die EU-Regierungen haben einen Vorschlag der Europäischen Kommission unterstützt, der vorsieht, dass chinesische Lieferanten von Medizinprodukten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eingeschränkt werden, nachdem festgestellt wurde, dass EU-Unternehmen keinen fairen Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in China erhalten, so EU-Diplomaten am Montag.

