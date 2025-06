OTS: LEONINE Studios / LEONINE Studios übernimmt die Dolphin Medien GmbH (FOTO)

LEONINE Studios übernimmt die Dolphin Medien GmbH (FOTO) München (ots) - LEONINE ergänzt seine marktführende Lizenzbibliothek mit umfassenden Auswertungsrechten an Kultfilmen aus dem Universum von BUD SPENCER & TERENCE HILL, gefragten Film-Klassikern, saisonalen Highlights und aktuellen Titeln LEONINE Studios, eines der führenden Medienunternehmen Deutschlands, hat zum 3. Juni 2025 sämtliche Anteile an der Dolphin Medien GmbH mit Sitz in Wiesbaden übernommen. Mit der Transaktion integriert LEONINE Studios gefragte Titel in ihre bestehende Premium-Lizenzbibliothek. Die Dolphin Medien GmbH ist ein etabliertes Lizenzhandels- und Distributionsunternehmen, dessen Katalog umfassende Auswertungsrechte an rund 200 Titeln für das deutschsprachige Europa umfasst. Darunter befinden sich 27 Titel aus dem Universum von BUD SPENCER & TERENCE HILL, wie ZWEI AUSSER RAND UND BAND und VIER FÄUSTE GEGEN RIO, preisgekrönte Klassiker wie Martin Scorseses CASINO mit Robert De Niro und Sharon Stone oder PAPILLON mit Steve McQueen und Dustin Hoffman. Zum Katalog gehört zudem eine große Auswahl an Weihnachtsfilmen und neue Titel wie DIABOLO mit Scott Adkins ("John Wick: Kapitel 4") und Marko Zaror ("John Wick: Kapitel 4", "Fight or Flight"). Bis zum Ende des Geschäftsjahres ist geplant, die Dolphin Medien GmbH auf die LEONINE Licensing GmbH zu verschmelzen. Die Verwaltung und Vermarktung aller Rechte an dem Katalog der Dolphin Medien erfolgt künftig aus einer Hand gemeinsam mit der bestehenden Lizenzbibliothek unter der Marke LEONINE Studios. Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios freut sich: "Die Transaktion ergänzt unsere mehr als 4.000 Titel umfassende Premium-Lizenzbibliothek um Kultfilme, preisgekrönte Klassiker und saisonale Highlights, die das Publikum liebt. Danke an Benjamin Krause. Damit bieten wir unseren Mediatheken- Streaming- und Free TV-Partnern im Lizenzhandel ein noch vielfältigeres Portfolio mit großem Zuschauerpotenzial." Benjamin Krause, CEO von Dolphin Medien: "Vor 25 Jahren verkaufte ich im Alter von 16 Jahren VHS Kassetten der beiden Helden auf dem Flohmarkt. Über 25 Jahre vermarktete ich viele Filme der beiden in ganz Deutschland. Vor sieben Jahren hatte ich die Ehre, Terence Hill mit seinem bislang letzten Film in die deutschen Kinos zu bringen und ihn auf der Kino Tour zu begleiten. Nun schließe ich meine fast 25-jährige persönliche Journey mit Bud Spencer & Terence Hill erfolgreich ab und übergebe ihre Filme zur weiteren Auswertung in die bewährten Hände von LEONINE." Über LEONINE Studios LEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren. Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction. Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango. LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres. LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe. Pressekontakt: Henriette Gutmann SVP Corporate Communication LEONINE Studios Tel: +49 89 999 513-0 E-Mail: mailto:communication@leoninestudios.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136327/6049258 OTS: LEONINE Studios