Straumann investiert in Villeret und verlagert gleichzeitig die Produktion für China teilweise nach Shanghai



06.06.2025





Straumann wird in den nächsten fünf Jahren 60 bis 80 Millionen CHF am Standort Villeret investieren.

Die Produktion für in China verkaufte Produkte wird schrittwiese auf den neu lizenzierten Campus in Shanghai verlagert, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem lokalen Markt zu sichern.

Basel, 6. Juni 2025: Straumann bekennt sich klar zum Standort Villeret, der eine entscheidende und strategische Rolle als Kompetenzzentrum für Innovation und Präzisionsfertigung im globalen Produktionsnetzwerk der Gruppe spielt. Villeret wird sich weiterhin auf die Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfung konzentrieren, wie zum Beispiel das neu lancierte iEXCEL Hochleistungs-Implantatsystem. Zur Unterstützung der langfristigen Entwicklung des Standorts wird Straumann in den nächsten fünf Jahren 60 bis 80 Millionen CHF in Villeret investieren – in fortschrittliche Technologien, die Modernisierung der Infrastruktur sowie in die Entwicklung zukunftsrelevanter Kompetenzen seiner Mitarbeitenden.

In den vergangenen sieben Jahren hat der Produktionsstandort von Straumann in Villeret, Schweiz, ein bemerkenswertes Wachstum erlebt: Die Mitarbeiterzahl hat sich von rund 550 auf über 1'000 verdoppelt. Dieses Wachstum wurde durch die weltweit steigende Nachfrage angetrieben und zuletzt durch die Einführung des Volume-Based Procurement (VBP)-Systems in China im Januar 2023 zusätzlich beschleunigt. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erhöhte Villeret seine Produktionskapazitäten und spielte eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Versorgungskontinuität für den chinesischen Markt.

Der VBP-2.0-Zyklus in China, der für Januar 2026 geplant ist, stellt die lokale Produktion in den Mittelpunkt des Marktzugangs in China. Dies macht sie zu einem entscheidenden Faktor für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die Weiterentwicklung unserer Marktposition. Durch die schrittweise Verlagerung der Produktion für in China verkaufte Produkte auf den neu zugelassenen Campus in Shanghai sichert Straumann sein zukünftiges Wachstum in dieser wichtigen Region und stärkt gleichzeitig seine Produktionspräsenz in der Schweiz. Diese strategische Maßnahme gewährleistet die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum in China – einem Markt, der derzeit mehr als 15 Prozent des weltweiten Umsatzes der Gruppe ausmacht.

Infolgedessen wird Villeret seine Belegschaft an den nachhaltigen, langfristigen Bedarf anpassen und auf das Personalniveau vor der Einführung von VBP zurückkehren. Die vorgeschlagenen Veränderungen in der Produktionsstruktur könnten bis zu 250 Stellen in Villeret betreffen. In Villeret läuft derzeit ein 14-tägiges Konsultationsverfahren, um den Dialog mit den Mitarbeitenden zu führen und sozialverträgliche Lösungen zu prüfen. Straumann ist entschlossen, diesen Übergang fair, transparent und mit Respekt zu gestalten.

Gleichzeitig eröffnen die geplanten Investitionen neue Perspektiven für die Zukunft des Standorts, indem sie Villeret innerhalb des globalen Netzwerks stärken – insbesondere durch die Produktion von Produkten mit hoher Wertschöpfung. Dazu zählt auch das neu lancierte iEXCEL Hochleistungs-Implantatsystem, das eine zentrale Rolle in Straumanns globaler Wachstumsstrategie spielt.



Die Straumann Group beschäftigt heute rund 1’800 Mitarbeitende in der Schweiz – ein deutlicher Anstieg gegenüber 1’200 im Jahr 2018.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von

Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit knapp 12 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Straumann Group, die auf Informationen basieren, die der Straumann Group zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie können, müssen aber nicht, an Begriffen wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „glauben“, „prognostizieren“, „schätzen“, „annehmen“, „zukünftig“, „wahrscheinlich“, „könnte“, „sollte“, „wird“ und ähnlichen Formulierungen für zukünftige Zeiträume oder Ereignisse erkannt werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Ansichten, Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen der Straumann Group oder ihres Managements zum Zeitpunkt der Aussage wider und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Straumann Group liegen können. Diese bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gruppe wesentlich von den in diesem Dokument genannten oder implizierten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Erwartungen der Gruppe in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage genannten abweichen, umfassen unter anderem zukünftige globale wirtschaftliche Bedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Straumann Group liegen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderen Faktoren verwirklichen oder sich zugrunde liegende Ansichten, Überzeugungen, Annahmen oder Erwartungen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten abweichen.

Straumann Group stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum Datum der Veröffentlichung bereit und übernimmt keine Verpflichtung, Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

