Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte weiter von seinem jüngsten Rekordhoch entfernen. Der X-Dax taxierte den deutschen Leitindex kurz vor dem Xetra-Start 0,15 Prozent tiefer auf 23.963 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax bei 24.479 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht und ist nach in der Spitze fast 23 Prozent Jahresplus auf Richtungssuche. Auch leichte Kursgewinne bei US-Technologiewerten und am Morgen in Asien geben dem Dax zunächst keinen frischen Schwung. Am frühen Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreise auf der Agenda. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai.

Bewegung in die Märkte könnten am Nachmittag die Verbraucherpreise in den USA bringen. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai. Vor allem die Folgen der Zollpolitik der US-Regierung dürften beachtet werden.

HSBC-Kaufempfehlung: Bayer-Aktie legt vorbörslich zu

Bei den Einzelwerten dürften Analystenkommentare die Kurse bewegen. So legten Bayer-Aktien im vorbörslichen Handel auf Tradegate um zwei Prozent zu, angetrieben von einer Kaufempfehlung der Bank HSBC . Die Papiere der Deutschen Börse verloren hingegen ein Prozent, belastet von einer Abstufung durch die Bank UBS von "Buy" auf "Neutral".

JPMorgan äußerte sich vor den Quartalszahlen von Brenntag negativ zu dem Chemikalienhändler. Dessen Papiere fielen um 1,7 Prozent. Zudem könnten Aktien der Modebranche einen Blick wert sein, nachdem die Zara-Mutter Inditex Geschäftszahlen veröffentlicht hat./bek/mis

Wall Street: Kursgewinne dank Zoll-Zuversicht

Nach einem schwerfälligen Wochenstart haben sich die Anleger am Dienstag vorsichtig an Aktien herangewagt. China und die USA verhandelten in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Am späten Abend verkündeten beide Seiten, dass ein vorläufiges Ergebnis erzielt worden sei. Vor den am Mittwoch erwarteten Inflationsdaten waren am ehesten Technologiewerte gefragt.

Während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 42.867 Punkte stieg, lag der marktbreite S&P 500 zum Schluss mit 0,55 Prozent im Plus bei 6.039 Zählern. Der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,66 Prozent auf 21.942 Punkte. Im Tageshoch hatte er sich bis auf 39 Punkte der 22.000-Punkte-Marke genähert. Über dieser hatte der Nasdaq-Index letztmals im Februar gestanden.

