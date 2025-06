Macron will nach Messerattacke an Schule Altersgrenze für Social Media

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Nach einer tödlichen Messerattacke an einer französischen Schule macht sich Präsident Emmanuel Macron für ein EU-weites Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren stark.

Er hoffe auf Ergebnisse für eine solche Altersgrenze in den kommenden Monaten, sagte Macron dem TV-Sender France 2 am Dienstagabend, als er auf den Vorfall an einer Schule im Nordosten des Landes reagierte. "Wenn das nicht funktioniert, werden wir damit in Frankreich beginnen. Wir können nicht warten." Macron machte den Einfluss sozialer Medien mitverantwortlich für Gewalt unter jungen Menschen.

Wenige Stunden zuvor war eine 31-jährige Schulmitarbeiterin an einer Mittelschule in der Kleinstadt Nogent im östlichen Département Haute-Marne bei einer Taschenkontrolle erstochen worden. In den Taschen wurde nach Waffen gesucht. Ein 14-jähriger Schüler wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen.

Nach dem TV-Interview schrieb Macron auf der Online-Plattform X, eine solche Regulierung für ein Mindestalter für Social Media werde von Experten unterstützt. "Plattformen haben die Möglichkeit, das Alter zu überprüfen. Tut es", mahnte er.

(Bericht von Makini Brice, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)