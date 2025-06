Wall Street nach Inflationsdaten auf Richtungssuche

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem US-Inflationsbericht für Mai findet die Wall Street keine gemeinsame Richtung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte nach der Eröffnung am Mittwoch leicht schwächer bei 42.820 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 trat mit 6043 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte leicht vor und lag bei 19.762 Punkten.

Die Verbraucherpreise legten um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 2,5 Prozent gerechnet. Im April war die Teuerungsrate auf 2,3 Prozent gefallen, nach 2,4 Prozent im März. "Der Bericht war besser als erwartet, was die Hoffnung schürt, dass die US-Notenbank später in diesem Jahr die Zinsen senken kann", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. "Aber es gibt weiterhin Sorgen, dass die US-Zölle langfristig die Inflation anheizen könnten."

Gefragt bei den Einzelwerten waren unter anderem die Aktien von Tesla, die um 2,3 Prozent zulegten. Konzernchef Elon Musk rudert im Streit mit US-Präsident Donald Trump etwas zurück und bedauert nach eigenen Angaben einige seiner kritischen Äußerungen. Außerdem hat er die ersten Fahrten der selbstfahrenden Roboter-Taxis seiner Firma für die Öffentlichkeit in den USA auf den 22. Juni datiert.

Um gut drei Prozent nach unten ging es hingegen für GameStop. Die schwache Nachfrage nach Spielen auf CDs und DVDs im Vergleich zu Digitalangeboten drückte den Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal um mehr als 30 Prozent nach unten.

