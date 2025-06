Bechtle - Ein kleiner Zündfunke fehlt noch!

Die Bechtle-Aktie befindet sich aktuell in einer vielversprechenden Ausgangslage. Zunächst weisen MACD und der Relativen Stärke (Levy) jeweils positive Divergenzen aus, wobei ersterer sogar gerade ein neues Einstiegssignal liefert. Gleichzeitig signalisiert der „HSBC Trendkompass“ einen idealtypischen Haussetrend. Verschiedene Indikatoren nähren also die Hoffnung, dass es auf Basis der Haltezone bei rund 35 EUR zu einer Stabilisierung kommt. Hier hat der Titel seit 2019 mehrfach wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt und auch die 50%-Korrektur der gesamten Rally von Herbst 2008 bis November 2021 (35,56 EUR) befindet sich auf diesem Level. In dieser Gemengelage definieren wir eine Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 39,74 EUR) als Signalgeber für ein Ende der Lethargie der letzten Jahre. Gelingt der Befreiungsschlag, stecken die horizontalen Barrieren bei rund 50 EUR ein langfristiges Anlaufziel ab. Oberhalb dieser Marke könnte dann die Kursentwicklung der letzten drei Jahre sogar als großer Doppelboden interpretiert werden (siehe Chart). Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es indes, die o. g. Schlüsselunterstützungen bei rund 35 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Bechtle (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bechtle

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.