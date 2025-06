GNW-News: CGTN: China und die USA erzielen nach intensiven und offenen Handelsgesprächen eine grundsätzliche Einigung

^PEKING, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach Abschluss des ersten Meetings des

chinesisch-amerikanischen Konsultationsmechanismus für Wirtschaft und Handel in London veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem die wichtigsten Ergebnisse und Fortschritte zusammengefasst wurden. Der Artikel unterstreicht Chinas Bekenntnis zu einem Dialog auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit gegenüber Konfrontation und bekräftigt, dass die Lösung von Handelsfragen durch konstruktives Engagement den Interessen beider Länder dient und zur globalen wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. China und die Vereinigten Staaten haben nach ihren zweitägigen intensiven und offenen Handelsgesprächen in London neue Fortschritte bei der Lösung ihrer gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsprobleme erzielt, wie aus einer Erklärung der chinesischen Seite vom Mittwoch hervorgeht. Vom 9. bis 10. Juni (Ortszeit) fand das erste Meeting des chinesisch- amerikanischen Wirtschafts- und Handelskonsultationsmechanismus zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt statt. Sie erzielten eine grundsätzliche Einigung über die Umsetzung des wichtigen Konsenses, den die beiden Staatschefs bei ihrem Telefonat am 5. Juni erzielt hatten, sowie über den Rahmen für Maßnahmen zur Konsolidierung der Ergebnisse der Wirtschafts- und Handelsgespräche in Genf. Der chinesische Vizepremier He Lifeng, Pekings führender Vertreter für chinesisch-amerikanische Handels- und Wirtschaftsfragen, nahm an dem Meeting mit Washingtons führendem Vertreter, Finanzminister Scott Bessent, US- Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer teil. Er bezeichnete das Meeting als wichtige Konsultation unter der strategischen Leitung der beiden Staatschefs. Der Vizepremier wies darauf hin, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den USA auf gegenseitigem Nutzen und einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beruhen und dass die Zusammenarbeit zwischen China und den USA im Wirtschafts- und Handelsbereich beiden Seiten zugutekommt, während eine Konfrontation beiden Seiten schadet. Er forderte die Vereinigten Staaten außerdem auf, Handelsstreitigkeiten mit China durch einen gleichberechtigten Dialog und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit beizulegen, und fügte hinzu, dass China zwar aufrichtig an Wirtschafts- und Handelskonsultationen interessiert sei, aber auch seine Prinzipien habe. Das jüngste Meeting bot beiden Seiten die Gelegenheit, offene Wirtschafts- und Handelsfragen zu klären und die bilateralen Beziehungen wieder auf Kurs zu bringen, erklärte Sun Taiyi, Associate Professor für Politikwissenschaft an der Christopher Newport University in den Vereinigten Staaten, gegenüber CGTN. Handelsbeziehungen sind für beide Seiten von Vorteil Das erste Meeting des chinesisch-amerikanischen Konsultationsmechanismus für Wirtschaft und Handel fand knapp einen Monat nach den bedeutenden Fortschritten statt, die beide Seiten bei einem hochrangigen Treffen am 10. und 11. Mai in Genf erzielt hatten. In einer gemeinsamen Erklärung vom 12. Mai haben China und die USA vereinbart, die bilateralen Zölle erheblich zu senken. Die USA haben 91 Prozent ihrer zusätzlichen Zölle auf chinesische Waren aufgehoben, woraufhin China im Gegenzug 91 Prozent seiner Vergeltungszölle auf US-Importe abgeschafft hat. Darüber hinaus setzte die USA die 24-prozentigen ?Gegenzölle" für 90 Tage aus, während China seine entsprechenden Gegenmaßnahmen ebenfalls aussetzte. Während ihres Telefonats letzte Woche erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping, das Meeting in Genf sei ein wichtiger Schritt vorwärts bei der Lösung wirtschaftlicher und handelspolitischer Fragen durch Dialog und Konsultationen und werde von beiden Gesellschaften und der internationalen Gemeinschaft begrüßt, während US-Präsident Donald Trump es als sehr erfolgreich bezeichnete und erklärte, es sei ein gutes Abkommen zustande gekommen, und versprach, die USA würden mit China zusammenarbeiten, um das Abkommen umzusetzen. Unmittelbar nach der Anpassung der Tarifpolitik stiegen die Containerbuchungen von China in die USA laut Vizion, einem Anbieter von Containerverfolgungsdaten, um fast 300 Prozent. Ein Manager eines Frachtlagers im Hafen von Yantian in Shenzhen, der über ein Viertel des gesamten chinesischen Exportvolumens in die USA abwickelt, teilte der China Media Group mit, dass das Volumen der eingehenden Container um über 60 Prozent gestiegen sei und von etwa 120 auf über 200 Container pro Tag Ende Mai angestiegen sei. Der Zollstreit ist wie ein Reality Check, der beweist, dass China sowohl ein wichtiger Markt als auch ein wichtiger Lieferant für die USA ist, erklärte Michael Hart, Präsident der Amerikanischen Handelskammer in China, im vergangenen Monat. Nach dem Meeting in London erklärte Chinas Vertreter für internationalen Handel, Li Chenggang, man hoffe, dass die erzielten Fortschritte dazu beitragen werden, das Vertrauen zwischen China und den USA zu stärken und die stetige und gesunde Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu fördern. Professor Sun erklärte gegenüber CGTN, dass die chinesische und die US- amerikanische Seite in London ihre jeweiligen strategischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt und ein klares Verständnis für die Positionen der jeweils anderen Seite erreicht hätten. Das Meeting habe zu der gemeinsamen Erkenntnis geführt, dass eine Zusammenarbeit - und das Streben nach für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen - ihren Interessen besser diene als eine anhaltende Konfrontation, die sich letztendlich für beide Seiten als nachteilig erweisen würde, fügte er hinzu.