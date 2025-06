IRW-News: ACCESS Newswire: Trugbild der Wüste oder musikalische Revolution? ESCAPE Records öffnet die Pforten zu seinem geheimen Gewölbe und offenbart eine verborgene Klangwelt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Trugbild der Wüste oder musikalische Revolution? ESCAPE Records öffnet die Pforten zu seinem geheimen Gewölbe und offenbart eine verborgene Klangwelt

PIONEERTOWN, CA / ACCESS Newswire / 13. Juni 2025 / ESCAPE Records veröffentlicht zwei transzendentale Meisterwerke aus seiner geheimen Brutstätte der Kunst in der Mojave Desert in Pioneertown, Kalifornien: die EP Parallel Universe, auf der sich Elektro-Musiker und Branchenveteranen auf eine von allen Genres befreite, musikalische Odyssee begeben, und Gong Song! (live aus Escape, Pioneertown, CA), ein 45-minütiges Meisterwerk heilender Klänge von Alessandra Montana.

Diese beiden neuen Alben sind an einem Ort entstanden, zu dem soziale Medien keinen Zutritt haben und Kreativität erblühen kann. Sie sollen eine tiefe Verbindung zum Publikum aufbauen und ein Gefühl der Solidarität zwischen den Künstlern und ihren Fans schaffen.

Die EP Parallel Universe - ein Mix aus Elektrobeats, Americana und lateinamerikanischen Rhythmen - ist während eines Songwriting-Retreats im legendären ESCAPE-Studio entstanden, 40 Meilen vor den Toren von Coachella in der kalifornischen Wüste, eine Meilen über dem Meeresspiegel, und unter einem funkelnden Firmament aus unzähligen Sternen. Das Publikum taucht ein in eine Welt, wo das Leben quasi in einem Paralleluniversum abläuft, und begibt sich inmitten der Turbulenzen der heutigen Zeit auf eine Reise mitreißender Gefühle.

Die Tracks stammen vom Studio-Gründer und Produzenten ROC Gardner, dem für einen Grammy nominierten Kubaner Cimafunk (La Vida), Jamie N Commons (Hold Me While You Wait), DJ Tennis (Life and Death) und dem ebenfalls für einen Grammy nominierten Jan Blomqvist (Remote Control). Zu ihnen gesellen sich neben den Produzenten Joseph Ray (Nero), Daniel Cantisani, Nikko Gibler (Ricoshi) und Devlin Thorn auch Künstler wie Kim Bullard (Elton John) und Craig McClune (David Gray), die mit ihrem musikalischen Können den Tracks den letzten Schliff gegeben haben.

Am Mischpult stand Mick Guzauski (Daft Punk, The Weeknd, Michael Jackson) und für das Mastering zeichnete Bernie Grundman verantwortlich. Zu den Tracks zählen Mezcalita (13. Juni), Happy Unhappy (20. Juni), La Sugar (27. Juni) und Never Know (4. Juli). BEEPLEs surreales Kunstwerk Naturally Occurring Emoji und ein mit KI gestaltetes Video von The Dor Brothers ergänzen das kosmische Narrativ der EP.

Das Universum und der Nachthimmel über uns haben einen rohen Diamanten in uns zum Vorschein gebracht, so ROC. Es war faszinierend, unsere gewohnten Pfade zu verlassen. Wir hatten plötzlich diese Wahnsinnsideen, abseits aller Trends, waren völlig unbekümmert - einfach großartig!"

Daneben brilliert Alessandra Montana mit ihrem Gong Song! (live aus Escape) - einer 45-minütigen Live-Klangreise, die im Studio von ESCAPE mit großer Sorgfalt unter Einsatz von Vintage-Equipment und Mikrophonen aufgenommen wurde. Unter der Leitung des Mischkünstlers und Tontechnikers Rob Columbus und von Grundman gemastert, weben Montanas Gongs and heilige Instrumente ein mediatives Geflecht, das Heilung bringt.

Die Magie von Escape hat mich darin bestärkt, mein Tun mit der Welt zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, den Leuten dieses Werk zu Gehör zu bringen und sie am Erlebnis unserer Reise teilhaben zu lassen, freut sich Montana.

ESCAPE, ein kreatives Paradies auf einer Fläche von 140 Acres, in dem Künstler wie Rüfüs Du Sol, Arctic Monkeys, Usher, RAYE und viele andere ihre Werke schmieden, ist ein wahrer Nährboden für unverfälschte Kunst. Das Studio ist davon beseelt, magische Momente zu schaffen und ihre Klänge zu entfesseln und unverfälscht wiederzugeben.

Tracks:

Mezcalita (1st Single): https://audiosalad.ffm.to/commons-roc-mezcalita

Parallel Universe EP: https://audiosalad.ffm.to/parallel-universe

Gong Song! (Live from Escape): https://audiosalad.ffm.to/gong-song

