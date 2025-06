US-Börsen starten mit leichten Gewinnen in die Woche

Aktien New York

Zum Wochenauftakt haben sich die Börsen in den USA erholt nach deutlichen Verlusten am Freitag. Zwar bereite der zwischen Israel und Iran entbrannte Krieg Sorgen und die Nervosität sei groß, doch derzeit habe die Hoffnung die Oberhand, hieß es von Marktbeobachtern. Die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für Öltransporte, sei noch offen, und zugleich hielten sich die USA, die in der Region Militärstützpunkte mit Zehntausenden Soldaten haben, aus den Kriegshandlungen heraus.

Der New Yorker Leitindex Dow stieg im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 42.560 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte ebenfalls um 0,9 Prozent auf 6.030 Zähler zu und überwand wieder die Marke von 6.000 Punkten. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann 1,2 Prozent auf 21.893 Zähler.