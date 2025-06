Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG 16.06.2025 / 11:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.06.2025 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Portfoliotransformation nimmt Gestalt an - neue Impulse für 2025 erwartet Mountain Alliance AG hat mit Vorlage des aktuellen Jahresberichts am 26.05.2025 sowie einer Unternehmenspräsentation die wesentlichen strategischen Leitplanken für das Geschäftsjahr 2025 skizziert. Das zentrale Ziel bleibt die NAV-Steigerung durch wertorientierte Portfoliosteuerung, opportunistische Zukäufe und gezielte Exits. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei unverändert die Fokusbeteiligung Lingoda, die - wie mehrfach bestätigt - die Exit-Reife erreicht hat. Auch wenn das Management zeitlich keine konkreten Aussagen trifft, dürfte der Verkauf der Beteiligung beim Management weiterhin eine hohe Priorität haben (Anteil: 6,7%). Die jüngste Marktentwicklung mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren sowie die operative Stärke Lingodas dürften die Ausgangslage für das Unternehmen stärken. Bei einem geschätzten Umsatz von rund 100 Mio. EUR in 2025 und einem Multiple von 3,0x errechnet sich ein Wertbeitrag für Mountain Alliance i.H.v. rund 20 Mio. EUR. Mit der Veräußerung des restlichen AlphaPet-Anteils konnte im Frühjahr 2024 bereits ein erfolgreicher Exit vermeldet werden. Die Transaktion unterstreicht nicht nur den selektiven und wertsteigernden Ansatz der Mountain Alliance AG, sondern stellte mit 1,8 Mio. EUR auch eine wichtige Liquiditätszufuhr dar. Zudem erfolgte eine weitere Portfoliooptimierung bei der getlogics GmbH durch die Veräußerung des firmeneigenen Grundstücks, was in einem schlankeren Kostenprofil und zusätzlichem Investitionsspielraum resultierte. Die Bilanzstruktur präsentiert sich mit einem NAV von 42,5 Mio. EUR solide (Vorjahr: 45,7 Mio. EUR), wobei der Börsenkurs weiterhin mit einem Abschlag von mehr als 50 % notiert - ein Niveau, das wir angesichts der angekündigten strategischen Maßnahmen und operativen Fortschritte als nicht gerechtfertigt ansehen. Im Zuge der avisierten Fokussierung auf reifere Scale-ups strebt das Unternehmen selektive Akquisitionen ganzer Portfolien an, die bevorzugt über Einbringung der eigenen Aktie zum NAV abgewickelt werden sollen. Dieses Vorgehen soll nicht nur die kritische Masse im Portfolio erhöhen, sondern auch die Exit-Fähigkeit der Beteiligungen insgesamt verbessern. Wir erwarten den Erwerb eines solchen Portfolios noch in 2025, sodass die Anzahl der Portfoliounternehmen (aktuell: 15) wieder zulegen dürfte. Auf Ergebnisebene war 2024 erneut ein Jahr mit Verlusten. Der Jahresfehlbetrag belief sich auf -1,3 Mio. EUR (Vj: -1,1 Mio. EUR). Eine konkrete Guidance für 2025 bleibt das Unternehmen schuldig. Die Aussagen des Managements lassen jedoch eine klare strategische Stoßrichtung erkennen: Exit-Fokus, NAV-Steigerung, Opportunitäten durch Marktkonsolidierung und eine Verbesserung der internen Effizienz. Fazit: Wir gehen davon aus, dass ein erfolgreicher Exit bei Lingoda zu einer merklichen Neubewertung führen dürfte - sowohl operativ als auch an der Börse. Wir erachten den aktuellen Abschlag zum NAV von mehr als 50% entsprechend als übertrieben und sehen weiterhin erhebliches Aufholpotenzial für die Aktie. 