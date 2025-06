Bayer - Erholung schreitet voran

„Befreiungsschlag geglückt“ und „Diese Marke sollten Sie kennen“, so lauteten die Überschriften zu unseren letzten beiden Analysen der Bayer-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. Mai und 6. Juni). Gemeint war seinerzeit der Spurt über die Marke von 25 EUR, der den Doppelboden der letzten Monate vervollständigte. Mittlerweile ist der Titel auf dem Weg das rechnerische Anschlusspotenzial aus der untere Umkehr von rund 7 EUR tatsächlich in Angriff zu nehmen. Die Widerstände bei gut 30 EUR stellen weiterhin ein markantes Etappenziel dar. Knapp darüber, bei 31,39/31,70 EUR, besteht darüber hinaus noch eine offene Abwärtskurslücke. Da auch die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) freundlich zu interpretieren sind, stehen die Chancen für ein Fortschreiten der eingeleiteten Erholung sehr gut. Auf der Indikatorenseite verfestigt sich zudem das jüngste MACD-Kaufsignal auf monatlicher Basis – und zwar auf historisch niedrigem Niveau und nachdem der Trendfolger zuvor eine langjährige positive Divergenz ausgebildet hatte. Mit Blick auf den nahenden Halbjahresultimo liefert der 6- Monats-Chart ein weiteres Argument: Hier bildet sich vermutlich ein weiteres Umkehrmuster in Form eines „bullish engulfing“.

Bayer (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

