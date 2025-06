GNW-News: Everfield übernimmt OnlinePOS, einen der führenden Anbieter von POS-Software in Dänemark

^RANDERS, Dänemark, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everfield, ein europäischer

Langfristinvestor im B2B-Softwarebereich, gibt die Übernahme von OnlinePOS bekannt, einem der führenden Anbieter von Point-of-Sale (POS) Software für die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche in Dänemark. Mit der Übernahme tätigt Everfield seine 30. Akquisition in Europa und erschließt erstmals den skandinavischen Markt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich OnlinePOS als verlässlicher Partner für Restaurants, Nightlife und Eventlocations etabliert. Die modulare POS-Plattform vereint klassische Kassensystemfunktionen mit erweiterten Features - darunter QR-Self-Service, Inventar-, Tisch- und Backoffice-Management sowie mehr als 30 Schnittstellen zu namhaften Drittanbietern. ?Unser Ziel war es von Anfang an, POS- und Zahlungslösungen für HoReCa- Unternehmen zu vereinfachen und zu modernisieren. Everfield bringt nicht nur Kapital mit, sondern auch operative Exzellenz, gemeinsame Werte und echten Respekt für unser Team. Ich freue mich darauf, gemeinsam ein noch stärkeres Unternehmen zu formen - für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und unsere Partner", so CEO und Mitgründer Lasse Peters. OnlinePOS hat seinen Hauptsitz in Randers und weitere Niederlassungen in Kopenhagen und Oslo. Die operative Leitung von OnlinePOS verbleibt bei Lasse Peters und Karsten Knudsen, unterstützt von einem 70-köpfigen Team. Lorenz Fuglsang, Deal Lead bei Everfield, erklärt: ?Wir freuen uns, OnlinePOS im Everfield-Ökosystem begrüßen zu dürfen. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Expansion in die Nordics und unterstreicht unser Ziel, eine langfristige Präsenz in der Region aufzubauen." Henning Schreiber, Head of Acquisitions bei Everfield, fügt hinzu: ?OnlinePOS ist ein beeindruckendes Unternehmen mit starker lokaler Präsenz und einem flexiblen, skalierbaren Point-of-Sale-Produkt - die ideale Ergänzung für unser wachsendes europäisches Food & Hospitality-Ökosystem." Mit Digifood, MatrixPOS, helloTESS! und KOST umfasst die Everfield- Gruppe bereits vier etablierte Softwareunternehmen im POS-Bereich. Die Übernahme von OnlinePOS bringt zusätzliche Expertise in die Gruppe und stärkt Everfields Position als Innovationstreiber im Food & Hospitality Sektor. Über Everfield Everfield ist einer der führenden Langfrist-Investoren für B2B- Softwareunternehmen in Europa. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, mittelständische Unternehmen mit Potenzial zu erwerben und sie beim Erreichen der nächsten Wachstumsstufe zu fördern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.everfield.com (http://www.everfield.com). Über OnlinePOS OnlinePOS ist ein cloudbasierter Anbieter moderner Point-of-Sale-Lösungen mit Sitz in Randers, Dänemark. Die modulare Plattform unterstützt Gastronomie- und Eventunternehmen dabei, ihre Prozesse effizient und kundenorientiert zu gestalten - von der Bestellaufnahme über Zahlungsprozesse bis hin zum umfassenden Backoffice-Management. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.onlinepos.dk (http://www.onlinepos.dk). Medienkontakt Alina Kostukova Acquisitions Marketing Manager press@everfield.com (mailto:press@everfield.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8f23de5- 4bb7-41c7-8f9e-542bbf0aa050/de °