Airbus erhöht Zielspanne für Dividendenzahlung – Ausblick bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Flugzeugbauer Airbus will seine Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen und plant eine höhere Ausschüttungsquote.

Wie der weltgrößte Hersteller von Passagierflugzeugen am Mittwoch mitteilte, soll die Quote bei bis zu 50 Prozent liegen - bislang lag die Zielspanne bei 30 bis 40 Prozent. Airbus-Aktien legten im frühen Handel um rund zwei Prozent zu.

Airbus bekräftigte zudem seinen Ausblick für dieses Jahr und stellte nachhaltiges Dividendenwachstum in Aussicht. Das Unternehmen strebe weiter profitables Wachstum sowie eine Cash-Conversion-Rate von rund 1 über einen Zeitraum von fünf Jahren an - eine Kennziffer, die angibt, wie effizient ein Unternehmen Gewinne in freien Barmittelzufluss umwandelt. Die Ankündigung erfolgte am Rande der Luftfahrtmesse in Paris, auf der sich die Branche trotz geopolitischer Spannungen, US-Zöllen und Lieferkettenproblemen mit großen Aufträgen robust zeigt.

Auch Airbus kämpft mit Engpässen. Derzeit stehen nach Konzernangaben fast 40 Flugzeuge in den Werken, weil Triebwerke und Kabinenausrüstung fehlen. Seit Anfang 2025 sei der Konzern aber um rund 40 Prozent weniger stark von verspäteten Zulieferungen betroffen, sagte Florent Massou, Chef des operativen Geschäfts bei der Verkehrsflugzeugsparte. In der vergangenen Woche hatte die Sparte bekräftigt, weiter vorsichtig optimistisch zu sein, das Jahresziel von 820 Auslieferungen zu erreichen.

(Bericht von Gursimran Kaur, Anna Peverieri und Jesus Calero; geschrieben von Patricia Weiß; redigiert von Thomas Seythal)