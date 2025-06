Aktien Asien: Börsen unter Druck wegen Unsicherheit im Nahost-Krieg

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik haben am Donnerstag überwiegend Schwäche gezeigt. Die Nervosität darüber, wie der Nahost-Krieg zwischen Israel und dem Iran weiter geht und wie sich die Vereinigten Staaten dazu positionieren, sorgte unter den Anlegern für Risikoscheu. Die erwartungsgemäßen Zinssignale der US-Notenbank Fed konnten daran auch nichts ändern.

Laut einem Händler wirkt US-Präsident Donald Trump der Idee einer US-Beteiligung am Israel-Iran-Krieg aufgeschlossener als zuvor. Was ihn möglicherweise noch daran hindere, sei die Versuchung, weitere Verhandlungen mit dem Iran zu führen. Nach einem Bloomberg-Bericht sollen sich hochrangige US-Beamte jedoch auf einen möglichen Angriff in den kommenden Tagen vorbereiten.

Der zuletzt auf einem Hoch seit Februar angekommene japanische Leitindex Nikkei 225 gab vor diesen Hintergründen am Donnerstag um ein Prozent auf 38.488,34 Punkte nach.

Schwäche zeigten auch die chinesischen Börsen: Vor allem für den Hang Seng der Sonderwirtschaftszone Hongkong ging es zuletzt um zwei Prozent auf 23.229,11 Zähler bergab. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,81 Prozent auf 3.840,30 Punkte.

Eine positive Ausnahme war der südkoreanische Kospi, der sich leicht im Plus hielt. Der australische S&P/ASX 200 schloss unterdessen knapp im Minus bei 8.523,70 Punkten./tih/jha/