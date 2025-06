IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. erhält Explorationsgenehmigung für das Projekt Spur in Saskatchewan

IRW-PRESS: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. erhält Explorationsgenehmigung für das Projekt Spur in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 18. Juni 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC:MECPF, FWB:92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Regierung der Provinz Saskatchewan eine Explorationsgenehmigung erhalten hat, die die Durchführung bodengestützter Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Spur (das Projekt) südlich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan gestattet.

Die Genehmigung umfasst die Crown Land Work Authorization (Arbeitsgenehmigung für staatliche Landflächen), Aquatic Habitat Protection Permit (Genehmigung gemäß dem Programm zum Schutz von Gewässerlebensräumen), Forest Product Permit (Genehmigung zur Abholzung bestimmter Waldprodukte) und Temporary Work Camp Permit (Genehmigung für ein temporäres Arbeitscamp). Damit ist es Mustang gestattet, Mineralexplorationsaktivitäten wie dem Bau von Wegen, dem Anlegen von Schneisen, geophysikalische Bodenmessungen und Diamantbohrungen durchzuführen. Die erteilten Genehmigungen sind bis zum 30. April 2028 gültig.

Gemäß den Bedingungen der Genehmigungen wird das Unternehmen weiterhin mit den örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, um auf etwaige anhaltende Bedenken einzugehen und eine nachhaltige Projektumsetzung zu gewährleisten. Konsultation und Umweltschutz haben nach wie vor hohen Stellenwert für das Unternehmen, wobei spezifische Maßnahmen zur Einschränkung von Störungen und zur Unterstützung von Rekultivierungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Über das Projekt Spur

Das Projekt umfasst zehn Claims mit einer Fläche von 23.680 Hektar. Es befindet sich unmittelbar südlich des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan, einer Region, die weltweit für ihre hochgradigen Uranlagerstätten bekannt ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 40 Kilometer südöstlich von Camecos Mühlenbetrieb Key Lake und 20 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Fraser Lakes Zone B von Skyharbour Resources/Terra Clean Energy. Die geologischen Gegebenheiten des Projekts kombinieren proterozoisches Grundgebirge der Wollaston Group und uranhaltige Pegmatite, die Potenzial für die Exploration auf Uran, Thorium und Seltenerdmetalle (REE) bieten. Das Projekt bietet aufgrund der fehlenden Überdeckung durch den Athabasca-Sandstein kostengünstigere Explorationsmöglichkeiten. Angrenzende Konzessionsgebiete beherbergen hochgradige, an der Oberfläche entnommene Stichproben, einschließlich des Vorkommens Pipe Lake mit bis zu 8,0 % UO (Probe Nr. R69-10)2 innerhalb eines hornblendereichen Pegmatits, 2,5 km nordöstlich der Grenze des Projekts.2 Das Vorkommen Red October, östlich der Projektgrenze, zeigt Stichprobenergebnisse von bis zu 1,93 % U (Probe # JBELR063)3 innerhalb von Syenit, und eine Gesteinssplitterprobe aus einem Ausbiss in semipelitischem Gneis mit 1,34 % U (Probe # AGELR008)3 über 1 Meter.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Uranvorkommen, die sich in der Nähe des Projekts befinden, einschließlich des Vorkommens Pipe Lake und des Vorkommens Red October. Das Unternehmen hält diese Informationen relevant für die Exploration; allerdings wurden die Ergebnisse vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens nicht physisch verifiziert. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen auf nahe gelegenen Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts oder die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Quellennachweis:

1. Saskatchewan GeoAtlas, https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas

2. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 1005, https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1005

3. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 5219, https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/5219

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (23.680 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80048

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80048&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62821U1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.