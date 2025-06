Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Am Vormittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 131,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,51 Prozent.

Dem Anleihenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise für Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Gesamtinflation aus.

An den Finanzmärkten bleibt die Unsicherheit angesichts des Krieges zwischen Israel und dem Iran generell hoch. US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die USA an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingreifen. Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass es eine "beträchtliche Chance" für Verhandlungen gebe./jsl/jkr/jha/