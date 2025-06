Deutsche Anleihen: Kursverluste - Etwas Hoffnung im Nahost-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Am Nachmittag sank der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 130,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,53 Prozent. Am Markt wurde auf vage Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Krieg zwischen Israel und dem Iran verwiesen.

Generell bleibt aber die Sorge vor den Folgen eines Eingreifens der USA das bestimmende Thema an den Märkten. "Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran sowie Trumps Androhung, möglicherweise militärisch im Iran einzugreifen, sorgten für Nervosität an den Märkten", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Verbunden mit der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zur Entschärfung der Lage blieben die Marktreaktionen aber insgesamt überschaubar."

So will US-Präsident Donald Trump innerhalb der nächsten zwei Wochen über einen möglichen Eintritt an der Seite Israels entscheiden. Die Finanzmärkte zeigen sich daher etwas zuversichtlicher. Dies belastete die Anleihekurse.

In Deutschland sind die Erzeugerpreise für Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Gesamtinflation aus. Die Daten stützten die Anleihekurse allerdings nicht./jsl/he