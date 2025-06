TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen 11:00 DEU: New Work, Hauptversammlung 12:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München 19:00 CHE: Roche, Virtual Hematology Investor Event TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 5/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 5/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/25 15:00 EUR: Einleitende Erklärung EZB-Chefin Christine Lagard vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (GdW) zu «Wohnungsbau am Kipppunkt - Warum Deutschland jetzt eine "Fast Lane" für bezahlbaren Wohnraum braucht» mit Axel Gedaschko, Präsident des GdW 11:00 DEU: Pressegespräch der Dekabank-Volkswirte, Frankfurt 13:30 DEU: Statement Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und EU-Handelskommissar Maros Sefcovic DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin (bis 24.6.25) + 12.30 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsfuührerin Tanja Gönner + 14.20 Rede Merz NLD: Vor dem Gipfel der 32 Staats- und Regierungschefs der Nato (24./25.6.25) + 13.30 Pressegespräch mit dem amerikanischen Nato-Botschafter Matthew Whitaker + 15.00 Vorab-Pk mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte 17:00 EUR: Gipfeltreffen EU-Kanada in Brüssel Es wird u.a. erwartet, dass eine Einigung über eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft zwischen der EU und Kanada erzielt wird. Die EU wird beim Gipfel von EU-Ratspräsident António Costa, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Außenbeauftragten Kaja Kallas vertreten, Kanada von Regierungschef Mark Carney. + 19.20 Pk mit Costa, von der Leyen und Carney BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel FRA/NOR: Frankreichs Präsident Macron zu offiziellem Staatsbesuch in Norwegen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi