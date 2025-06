Getreidefeld brennt nahe Berliner Flughafen BER

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Ein Brand in der Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) sorgt für Aufsehen. Ein Getreidefeld in Schönefeld war nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz in Brand geraten. Das Ausmaß sei bisher unklar, sagte eine Sprecherin. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Das Feuer brach im Ortsteil Waltersdorf in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg aus. Vom Airport aus war deutlich eine große Rauchsäule zu sehen. Ob der Brand Auswirkungen auf den Flugbetrieb hat, war offen. Der Flughafen war zunächst nicht zu erreichen./vr/DP/he