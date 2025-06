Großbritannien: Unternehmensstimmung verbessert sich stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Juni überraschend deutlich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 50,7 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 50,5 Punkte gerechnet.

Der Indikator signalisiert damit einen Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität, da er weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Unerwartet deutlich hat sich die Lage in den Industriebetrieben verbessert, wobei der Stimmungsindikator trotz des Anstiegs unter der Expansionsschwelle lag. Der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen hat seinen Abstand zur Expansionsschwelle mit einem erneuten Anstieg weiter ausgebaut.

"Die britische Wirtschaft zeigt sich zum Ende des zweiten Quartals in einer trägen Verfassung", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. Auch wenn sich die Unternehmensstimmung seit dem Rückgang im April bereits den zweiten Monat in Folge verbessert habe, deute sich vorerst nur "ein enttäuschendes Wachstum an"./jkr/stk