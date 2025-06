Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Verteidigungsausgaben

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Verteidigungsausgaben:

"SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben bereit ist, hat recht, wenn er vor der Fixierung auf Quoten wie das Fünf-Prozent-Ziel warnt. Der Zahlenfetisch birgt etliche Gefahren: Wenn es am Ende nur darum geht, was unterm Strich steht, wird das vor allem dazu führen, dass das ohnehin schon teure Militärgerät noch teurer wird. Natürlich ist es auch der Griffigkeit einer konkreten Zahl zu verdanken, dass das Thema so prominent diskutiert wurde. Viel wichtiger werden aber in den kommenden Jahren die Fähigkeitsziele der Nato sein. Obwohl sie weitgehend geheim sind, ist schon klar geworden, wie viel Anstrengungen auch sie bedeuten werden. Boris Pistorius (SPD) musste dazu nur einen Satz sagen: Bis zu 60.000 Soldaten sind zusätzlich für die Bundeswehr nötig."/yyzz/DP/he