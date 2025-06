Tag der Industrie mit Kanzler Merz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Montag beim Tag der Industrie in Berlin erwartet. Kernthema seiner Rede (14.20 Uhr) dürfte die Frage sein, wie die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Über ein geplantes Steuerpaket mit Entlastungen für Unternehmen verhandeln Bund und Länder. Für die deutsche Wirtschaft wird nach zwei Rezessionsjahren in Folge für dieses Jahr allenfalls ein Mini-Wachstum erwartet.

Für das nächste Jahr haben Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Erwartungen aber zum Teil kräftig erhöht. Bei der zweitägigen Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie spricht am Dienstag unter anderem auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)./hoe/DP/he