APA ots news: 20 Jahre Wiener Börse Akademie: Finanzbildung für Generationen

Die Wiener Börse Akademie, heute größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs, entstand 2005 als Initiative von WIFI Management Forum und Wiener Börse AG. Wien (APA-ots) - Die Wiener Börse Akademie feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen und blickt dabei auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Finanzbildung zurück. Gegründet am 1. Juli 2005 als gemeinsame Initiative des WIFI Management Forums und der Wiener Börse AG, verfolgt die Akademie seit Beginn ein zentrales Ziel: fundiertes Finanzwissen für die breite Bevölkerung zugänglich zu machen und damit einen aktiven Beitrag zur Financial Literacy in Österreich zu leisten. "Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche finanzielle Entscheidungen - egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der Altersvorsorge. Mangelndes Wissen kommt langfristig teuer zu stehen", betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. "Unser Angebot richtet sich an Einsteiger genauso wie an erfahrene Anlegerinnen und Anleger." Gebündelte Kompetenz und wachsendes Interesse Die beiden Kooperationspartner vereinen ihre Expertise: Das WIFI Management Forum organisiert, administriert und stellt Infrastruktur zur Verfügung, während die Wiener Börse AG das inhaltliche Programm konzipiert, Experten nominiert und auf aktuelle Markttrends reagiert. "Mit rund 1.600 Teilnehmenden jährlich und einem umfassenden Seminarprogramm ist die Wiener Börse Akademie heute der größte Börsen -Seminaranbieter Österreichs. Auch staatliche Initiativen setzen auf diese Expertise: Seit 2022 ist die Akademie Teil der Nationalen Finanzbildungsstrategie des Bundesministeriums für Finanzen und unterliegt damit strengen Qualitätsstandards", sagt Christoph Boschan, CEO Wiener Börse AG. Erfolg auf allen Linien: mehr Inhalte, mehr Formate, mehr Teilnehmende Was 2005 mit 24 Veranstaltungen begann, umfasst heute 37 Bildungsveranstaltungen mit 101 Terminen - darunter Lehrgänge, Seminare, Webinare und eLearning-Kurse. Das Programm wird laufend überarbeitet, um aktuelle Entwicklungen abzubilden. Besonderes Augenmerk liegt auf digitalen Formaten: Seit 2020 wird ein Großteil der Veranstaltungen online angeboten, was Teilnehmern aus ganz Österreich den Zugang erleichtert. Auch junge Zielgruppen werden aktiv angesprochen - unter anderem durch einen neuen TikTok-Kanal der Wiener Börse, der Finanzwissen kurzweilig und verständlich aufbereitet. Neuerungen 2025: Vier neue Seminare im Zeichen der Zeit Im Jubiläumsjahr erweitert die Wiener Börse Akademie ihr Programm um vier aktuelle Themen: - Quality Investing: Qualitätsaktien erkennen und bewerten - Aktien-Screening: Top-Aktien selektieren mit Kennzahlen und Charttechnik - Aktienanalyse mit KI: Tools und Praxisanwendungen für Privatanleger - Nachhaltig investieren: 7-stündiges eLearning-Seminar zu nachhaltiger und ethischer Geldanlage Erweiterte Angebote & Jubiläumsbonus Das bewährte Format der kostenlosen Webinar-Reihe "Börse4you" wird im Oktober 2025 durch ein zweitägiges Special mit insgesamt zehn Sessions erweitert. Zudem profitieren Interessierte von einem Jubiläumsbonus: Wer zwischen 1. und 15. Juli 2025 ein Seminar bucht und den Code "WBA20JAHRE" angibt, erhält 20 % Rabatt (ausgenommen Pakete, Lehrgänge, Sommerakademie, Trainings und Prüfungen). Finanzbildung mit Weitblick seit 20 Jahren Von der Börsenhändler-Ausbildung bis zum Lehrgang "Private Investor", von Seminaren speziell für Frauen bis zur Sommerakademie am Hubertussee: Die Wiener Börse Akademie setzt seit zwei Jahrzehnten auf praxisnahes, aktuelles Wissen und eine starke didaktische Umsetzung durch ein 25-köpfiges Expertenteam. "Mit der Wiener Börse AG verbindet uns eine außergewöhnlich erfolgreiche Partnerschaft. Die Nachfrage zeigt, wie groß das Bedürfnis nach fundierter Finanzbildung ist und wie sehr Teilnehmer die Mischung aus Präsenz, Online und eLearning schätzen", schließt Faymann.