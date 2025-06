EQS-News: Deutscher Investor Relations Preis 2025: Sie stehen für Transparenz, Verlässlichkeit und Qualität in der Kapitalmarktkommunikation

EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Sonstiges

Pressemitteilung

Deutscher Investor Relations Preis 2025: Sie stehen für Transparenz, Verlässlichkeit und Qualität in der Kapitalmarktkommunikation

Frankfurt am Main, 24. Juni 2025 - In einer Welt voller Unsicherheiten und wachsender Komplexität ist glaubwürdige und stringente Kommunikation wichtiger denn je. Vor diesem Hintergrund versammelte sich die deutsche IR-Community zum feierlichen Galaabend der 28. DIRK-Konferenz, um die Gewinner des Deutschen Investor Relations Preises 2025 zu würdigen – Persönlichkeiten und Unternehmen, die mit ihrer herausragenden IR-Arbeit Maßstäbe setzen und Vertrauen schaffen.

Extel, die WirtschaftsWoche und der DIRK – Deutscher Investor Relations Verband vergeben jedes Jahr den „Deutschen Investor Relations Preis“. Mit diesem Preis wird alljährlich in sieben Kategorien herausragende Investor Relations-Arbeit in Deutschland prämiert, 2025 zum 25. Mal.

Die Preisträger der einzelnen Kategorien lauten:

Kategorie: Beste IR-Kommunikation eines Unternehmens

DAX

1. Platz: Deutsche Telekom AG

2. Platz: Infineon Technologies AG

3. Platz: Henkel AG & Co. KGaA

MDAX

1. Platz: Nemetschek SE

2. Platz: Fraport AG

3. Platz: LEG Immobilien SE

SDAX

1. Platz: Ceconomy AG

2. Platz: Elmos Semiconductor SE

3. Platz: SUSS MicroTec SE

Kategorie: Beste IR-Kommunikation eines Head of IR

DAX

1. Platz: Leslie Iltgen, Henkel AG & Co. KGaA

2. Platz: Dr. Dominik Heger, Fresenius Medical Care AG

3. Platz: Jan Strecker, Deutsche Börse AG

MDAX

1. Platz: Florian Fuchs, Fraport AG

2. Platz: Christian Stöhr, Hugo Boss AG

3. Platz: Gottfried Hoppe, PUMA SE

SDAX

1. Platz: Fabienne Caron, Ceconomy AG

2. Platz: Oliver Keil, 1&1 AG

3. Plätze: Ralf Hoppe, Elmos Semiconductor SE

Patrick Kiss, Deutsche EuroShop AG

Sven Köpsel, SUSS MicroTec SE

Jan Hartwig Pahl, Hypoport SE

Kategorie: Beste ESG-Kommunikation eines Unternehmens

1. Platz: Infineon Technologies AG

2. Platz: Deutsche Telekom AG

3. Platz: Henkel AG & Co. KGaA

Die Verleihung des Deutschen Investor Relations Preises beruht auf der jährlichen Umfrage von Extel, die regelmäßig im Frühjahr durchgeführt wird.

Amani Korayeim, EMEA Director von Extel, führt dazu aus: "Deutschland verzeichnet eine bemerkenswerte Steigerung der globalen Investorenbeteiligung im 2025 Extel Developed Europe Executive Team um +19,4 % gegenüber dem Vorjahr, was die wachsende internationale Anerkennung deutscher IR-Qualität unterstreicht. Diese Performance übertrifft etablierte Märkte wie Frankreich (+6,4 %) deutlich und positioniert Deutschland als eines der dynamischsten europäischen Kapitalmärkte. Mit 140 nominierten deutschen Unternehmen und 237 deutschen IR-Professionals spiegelt sich eine Qualitätskonzentration wider, die sowohl die Professionalisierung der Investor Relations als auch die zunehmend selektive Bewertung durch institutionelle Investoren unterstreicht und deutschen Unternehmen präzise Selbsteinschätzung sowie konkrete Handlungsempfehlungen in einem dynamischen Kapitalmarktumfeld bietet."

Maja Brankovic, stellv. Chefredakteurin der Wirtschaftswoche gratuliert den diesjährigen Preisträgern: „Zeitenwende, Technologiedruck, Transformation – die Herausforderungen für Unternehmen nehmen weiter zu. Gerade in diesem Umfeld brauchen Kapitalmärkte Orientierung, Vertrauen und Transparenz. Kommunikation darf deshalb nicht bloß informieren – sie muss strategisch gedacht, verantwortungsvoll gestaltet und glaubwürdig vermittelt sein. Die diesjährigen Preisträger zeigen, wie das auf überzeugende Weise gelingt.“

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, ergänzt: „In einer Welt voller Brüche, Krisen und einem ständigen Wandel der Informationskanäle ist verlässliche Kapitalmarktkommunikation längst kein Selbstläufer mehr. Umso wertvoller sind Stimmen, die Orientierung bieten. Gerade im Bereich der ESG-Kommunikation ist der Spagat zwischen regulatorischem Anspruch, gesellschaftlicher Verantwortung und operativer Realität enorm. Die heute Ausgezeichneten zeigen eindrucksvoll, dass moderne IR-Arbeit weit über reine Berichterstattung hinausgeht – sie ordnet ein, erklärt Zusammenhänge und gibt Orientierung. Wer das unter den heutigen Bedingungen meistert, leistet einen essenziellen Beitrag für funktionierende Kapitalmärkte.“

Für weitere Informationen:

DIRK – Deutscher Investor Relations Verband

Kay Bommer

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0) 69.9590 9490

M. +49 (0)173.2094 116

E. kbommer@dirk.org

www.dirk.org

Über den Deutschen Investor Relations Preis:

Seit 2001 werden herausragende Leistungen im IR-Bereich mit dem Deutschen Investor Relations Preis prämiert. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den Kategorien DAX, MDAX und SDAX sowie die besten IR-Professionals der jeweiligen Indizes. Seit 2024 wurde der Preis um die Kategorie der besten ESG-Kommunikation eines Unternehmens erweitert. Die Gewinner werden auf Basis der Developed Europe Executive Team Survey von Extel ermittelt. Die Umfrage holt jährlich von tausenden Buy- und Sell-Side Professionals weltweit unabhängiges Feedback zu der IR-Arbeit börsennotierter Unternehmen ein.

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung.

Über Extel:

Seit über 50 Jahren etabliert sich Extel als die unumstrittene Autorität für unabhängige Wahrnehmungs- und Leistungsanalysen, die maßgebliche Qualitätsbewertungen von Interessengruppen in sechs strategischen geographischen Märkten liefert – mit präzisen Rankings und tiefgreifenden Peer-Analysen für weltweit führende Sell-Side Research-Teams, Führungskräfte und IR-Teams börsennotierter Unternehmen. Das strategische Rebranding transformierte Extel zur einzigen Quelle für datengetriebene Entscheidungsinstrumente, die kritische Schwachstellen identifizieren und Wachstumschancen aufdecken, indem der Fokus gezielt auf die entscheidenden Erfolgsfaktoren gerichtet wird. Durch die Expansion des Research-Portfolios zu einem umfassenden Beratungsservice vereint Extel IR-Wahrnehmungsanalysen, Markttrend-Intelligence und fortschrittliche Datenanalytik. Über 30.000 globale Investmentprofis tragen regelmäßig zu 10 regionalen Research-Studien bei und ermöglichen damit intelligente Ressourcenoptimierung, maximale C-Suite-Effizienz und den smartesten Ansatz für moderne Investor Relations.

Über die WirtschaftsWoche:

Die WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequent marktwirtschaftlich orientierte, weltoffene Wirtschaftsmagazin für Entscheider in Deutschland. 75 Redakteurinnen und Redakteure, so viele wie bei keinem anderen Wirtschaftsmagazin, analysieren Woche für Woche und täglich auf wiwo.de die wesentlichen weltweiten Entwicklungen in Wirtschaft und Politik, auf den Finanzmärkten, im Management und in Technik und Wissenschaft. Die Redaktion stützt sich dabei auf Auslandsbüros in Washington, Peking, São Paulo, Tokio, Brüssel, London, Istanbul und im Silicon Valley.

