Merz dankt Katar und Nahost-Partnern für Vermittlung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Katar und anderen Staaten der Nahostregion "für ihre Besonnenheit in den dramatischen letzten Tagen und Stunden" gedankt. "Mit den amerikanischen und europäischen Partnern werden wir am Rand des heutigen Nato-Gipfels in Den Haag beraten, wie die Lage nun weiter stabilisiert werden kann", sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag zu den bevorstehenden Gipfeltreffen der Nato und der Europäischen Union.

Gelinge dieser Waffenstillstand nach den entscheidenden Militärschlägen der USA und Israels Armee gegen die iranischen Nuklearanlagen, "dann ist eine sehr gute Entwicklung, die den Nahen Osten und die Welt sicherer machen kann, möglich", sagte Merz. Der Kanzler rief sowohl Iran als auch Israel auf, dem Aufruf von US-Präsident Donald Trump zu einem Waffenstillstand zu folgen. Trump wird am Abend beim Nato-Gipfel in Den Haag erwartet.

Merz verteidigt Angriffe Israels erneut - Staatsräson

Erneut verteidigte Merz die Angriffe Israels auf den Iran. Israel habe ein Recht darauf, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen, sagte er. "Teil der Staatsräson des Mullah-Regimes ist über Jahre die Auslöschung des Staates Israel. Unsere Staatsräson ist die Verteidigung des Staates Israel in seiner Existenz", sagte er./bk/DP/stw