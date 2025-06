Nach Waffenruhe: Kundgebung in Teheran zu Ehren der Streitkräfte

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Verkündung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran sind Tausende Iranerinnen und Iraner in Teheran zu einer staatlich organisierten Feier zusammengekommen, um den Streitkräften ihre Anerkennung auszudrücken. Das berichteten mehrere iranische Nachrichtenagenturen. Demnach skandierten sie neben den üblichen Slogans "Tod Amerika!" und "Tod Israel!" etwa auch, dass sich das Land nie Druck und Erniedrigung unterwerfen werde.

Bei der Demonstration wurden iranische Nationalflaggen und Banner mit Parolen geschwenkt, die eine Unterstützung der politischen Führung in Teheran ausdrücken.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump überraschend eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt, die beide Länder bestätigten. Israel sieht seine Kriegsziele mit Blick auf das Atomprogramm als erfüllt an und die Führung in Teheran kann sich mit der Waffenruhe an der Macht halten. Experten zufolge hätte ein großer Krieg den Fortbestand der iranischen Politelite um Ajatollah Ali Chamenei selbst bedrohen können.

Unter den Dissidenten im Iran bestand Beobachtern zufolge zuletzt zunehmend die Sorge, dass die israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran selbst bei Systemkritikern nationalistische Gefühle wecken könnten - was der erzkonservativen und beim Großteil der Iraner unbeliebten politischen Führung genützt hätte. Die Beobachter gehen davon aus, dass mit der Waffenruhe die wahren politischen, militärischen und wirtschaftlichen Schäden sichtbar werden und die Systemkritik wieder an Fahrt gewinnt./vee/DP/jha