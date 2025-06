Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Nato-Gipfel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nato-Gipfel:

"Selbst wenn die Nato auch diesen Gipfel ohne Eklat überstehen sollte, kann es danach nicht so weitergehen wie zuvor. Eine stärkere sicherheitspolitische Emanzipation der Europäer ist unumgänglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Amerikaner ihr Engagement in Europa verringern und sich dem indopazifischen Schauplatz und ihrem Systemrivalen China stärker zuwenden. Bei zentralen Fähigkeiten wie Satellitenaufklärung und weitreichenden Raketen oder den Kommandostrukturen geht aber bisher in der Allianz ohne die USA nichts. Hier müssen die europäischen Verbündeten rasch die Lücken schließen."/DP/jha