Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Putin/Trump/Iran

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Putin/Trump/Iran:

Die bisher vergleichsweise zahmen Reaktionen aus Moskau auf den US-Schlag gegen den Iran zeigen, dass die Ayatollahs die Backen jetzt nicht zu sehr aufblasen sollten. Offenbar gibt es zwischen Trump und Putin so etwas wie einen geheimen Deal. Der Kreml versucht die Rachegelüste seiner Teheraner Schützlinge zu zügeln, auch um das mit ihm verbündete Gottesregime nicht der Gefahr eines Umsturzes von außen auszusetzen. Im Gegenzug stellt Trump sich Putin in der Ukraine nicht zu sehr in den Weg. Die Intensivierung der russischen Angriffe im Schatten des Nahostkriegs lässt Schlimmes befürchten. Der Anstieg der Ölpreise ebenso: Er füllt inmitten der schweren Wirtschaftskrise Putins Kriegskasse wieder auf. Auch das erklärt das Missvergnügen vieler Europäer über Trumps Operation "Midnight Hammer".