Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Pride Week

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Pride Week:

Dass die queere Community still wird: Das hätten jene gern, die Oberwasser spüren. Wir erleben einen Rollback auf vielen Feldern. Donald Trump ist nur die (allerdings mächtige) Speerspitze dieser Bewegung, Autoritäre in anderen Staaten wie etwa Orban in Ungarn marschieren längst Richtung Vergangenheit. Es ist eine Politik der neuen, alten Rücksichtslosigkeit auf Minderheiten - und auch eine Reaktion darauf, dass im Kulturkampf um "woke" Themen und politische Korrektheit auf beiden Seiten extrem polarisiert und polemisiert wurde. Es darf aber nicht sein, dass Menschen ihr Lebensmodell über das von anderen stellen oder diese anderen sogar bekämpfen./yyzz/DP/mis