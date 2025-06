EQS-News: LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 und bekräftigt Prognose 2025

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 und bekräftigt Prognose 2025



Zug (Schweiz), 25. Juni 2025 – DieLION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute ihren testierten Geschäftsbericht des LION-Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Der Konzern erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 16,9 Mio. € (Vorjahr: 56,1 Mio. €). Das operative Ergebnis (EBITDA) belief sich auf -3,5 Mio. € (2023: 0,0 Mio. €). Positiv hervorzuheben ist das vierte Quartal 2024, in dem ein EBITDA von 2,4 Mio. € erzielt wurde.

Das Geschäftsjahr war von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt. Gleichzeitig nutzte LION das Jahr für eine umfassende Restrukturierung – unter anderem durch den Verkauf der Beteiligung an der TÜV Süd Battery Testing GmbH. Die Bilanzsumme sank von 69,3 Mio. € auf 31,6 Mio. €, bedingt durch Lagerabbau und Schuldentilgung. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich dabei von 19,5% im Vorjahr auf 22,1% zum 31. Dezember 2024. Damit startet LION mit einer deutlich gestärkten Bilanzstruktur in das neue Geschäftsjahr 2025.

Ausblick 2025

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet LION einen Umsatz zwischen 28 und 35 Mio. € sowie ein positives EBITDA. Der Fokus liegt 2025 auf strategischen Weichenstellungen – insbesondere im Bereich der Serienentwicklungen zur Immersionstechnologie sowie bei neuen OEM-Projekten. Die operative Basis wurde nachhaltig gestärkt. LION sieht sich gut positioniert, um in einem zunehmend technologiegetriebenen Marktumfeld langfristig profitabel zu wachsen.

Der vollständige Geschäftsbericht ist auf der LION E-Mobility Website unter

https://lionemobility.com/de/news-publikationen/#financial-documents abrufbar.

Die ordentliche Generalversammlung findet am 26. Juni 2025 in Zug (Schweiz) statt. Weitere Informationen hierzu sind verfügbar unter

https://lionemobility.com/de/generalversammlung/.



Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com



LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



