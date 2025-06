EQS-News: Rekordjahr 2024 für BDT Media Automation GmbH: Umsatz steigt um 34 % auf 174 Mio. Euro und EBITDA-Marge auf 11,6 %; Gewinn nach Steuern erreicht Rekordwert von über 9 Mio. Euro

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Rekordjahr 2024 für BDT Media Automation GmbH: Umsatz steigt um 34% auf 174 Mio. Euro und EBITDA-Marge auf 11,6%; Gewinn nach Steuern erreicht Rekordwert von über 9 Mio. Euro



Rottweil, 25. Juni 2025. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat das Geschäftsjahr 2024 mit Bestwerten bei Umsatz und Ertrag beendet. Die weiter fortschreitende Digitalisierung und das damit verbundene Datenwachstum, gekoppelt mit der Notwendigkeit, energieeffiziente Archivierungslösungen einzusetzen, waren die Treiber der sehr guten Ergebnisse. So konnte BDT den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 34 % von 129,8 Mio. Euro auf 174,0 Mio. Euro steigern. Das Rohergebnis wuchs im Vergleich zum Vorjahr überproportional stark um 53 % von 36,3 Mio. Euro auf 55,7 Mio. Euro. Das EBITDA konnte um 78 % von 11,6 Mio. Euro auf 20,7 Mio. Euro erhöht werden. Die daraus resultierende EBITDA-Marge im Verhältnis zum Umsatz nahm von 8,2 % auf 11,6 % zu. Der Gewinn nach Steuern verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 9,3 Mio. Euro (2023: 4,6 Mio. Euro). In der Bilanz wirkte sich das gute Ergebnis entsprechend positiv aus. Das Eigenkapital konnte von 6,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2023 auf 16,5 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 deutlich verbessert werden, so dass die Eigenkapitalquote von 15,2 % auf 28,0 % stieg.

Dr. Holger Rath, Geschäftsführer und CFO der Gruppe, freut sich über die positive Geschäftsentwicklung: „Egal ob Umsatz, Rohmarge, EBITDA oder Jahresüberschuss – alle Ergebnisse des Jahres 2024 stellen neue Rekorde in der knapp 60-jährigen Geschichte der BDT-Gruppe dar.“ Auch Marc Steinhilber, Geschäftsführer und CEO der Gruppe, zeigt sich mehr als zufrieden: „Mit unseren technisch anspruchsvollen und dabei energieschonenden Archivierungslösungen treffen wir den Nerv der Zeit. Gleichzeitig haben wir viele strategisch richtige Entscheidungen umgesetzt, so dass wir in Summe die BDT-Gruppe zukunftsträchtig positionieren konnten.“

Mit der aktuell auf diversen Messen im Markt vorgestellten neuen Cloud-Lösung „Orion“ soll gemeinsam mit Partnern der weiter steigende Bedarf von Clouddienstleistern nach energieschonenden und zuverlässigen Archivierungslösungen bedient werden. Die etablierten IT-Hardwarehersteller wie IBM und HPE werden weiter mit kleineren Produkten für sogenannte On-Site Rechenzentren versorgt, so dass das traditionelle Storage-Geschäft der Gruppe weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg beiträgt. Mit neuen Produkten für den Markt großer Digitaldruckanwendungen läuft auch der dritte Geschäftsbereich nicht nur profitabel, sondern auch wieder auf Wachstumskurs.



Hinweis:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 280 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

>> www.bdt.de



Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

