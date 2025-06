GNW-News: Royalton Resorts führt neue Marke nur für Erwachsene auf Barbados ein

^ST. MICHAEL, Barbados, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Erwachsene, die

nicht nur einen Kurzurlaub, sondern ein unvergessliches Erlebnis suchen, hat Royalton Luxury Resorts mit Royalton Vessence eine neue Marke für Erwachsene eingeführt, die das All-inclusive-Erlebnis neu definiert. Es wurde für den ruhigen und modernen Reisenden konzipiert und lädt durch Kunst, lokale Aromen und Sinneserlebnisse zu einer tieferen Verbindung mit dem Reiseziel ein. Das erste Hotel, das diese Vision verwirklicht, wird das Royalton Vessence Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados) sein, das im Sommer 2026 eröffnet wird. Die Anlage, die früher unter dem Namen Royalton CHIC Barbados bekannt war, hat sich zu einem Erlebnis entwickelt, das noch besser zum Wesen dieses Reiseziels passt und eine Umgebung bietet, in der Authentizität, Ruhe und Kreativität nahtlos ineinander übergehen. ?Wir freuen uns sehr, unsere neue Marke in einer Zeit vorzustellen, in der wir unser 15-jähriges Bestehen in der All-inclusive-Branche feiern", sagte Jordi Pelfort, Präsident von Blue Diamond Resorts. ?Dies spiegelt alles wider, was wir am besten können. Wir entwickeln zukunftsorientierte Konzepte, die den sich wandelnden Erwartungen unserer Gäste gerecht werden und gleichzeitig die Grenzen dessen erweitern, was ein Urlaubsort für Erwachsene bieten kann. Von der Einführung des nächtlichen Schwimmens unter freiem Himmel als erstes Hotel in der Region bis hin zur Schaffung von speziell gestalteten Bereichen für digitale Auszeit und Erholung - es geht darum, das Wesentliche auf neue und sinnvolle Weise zu genießen." Vom Moment der Ankunft an wird das Royalton Vessence Barbados mit seinem ausgewählten Design und lokal inspirierten Kunstwerken, die die Geschichte des Reiseziels erzählen, darunter wechselnde Ausstellungen regionaler Künstler, den Ton angeben. Jede Suite wurde sorgfältig im kunstvollen, luxuriösen Style gestaltet und verbindet raffinierten Komfort mit einem starken Sinn für den Ort. An der Spitze der Kategorie werden die Chairman Suiten mit Kunstwerken zum Leben erweckt und bieten einen gehobenen und unverwechselbaren Rückzugsort mit atemberaubender Aussicht. Gäste können auch die gehobene Suite-Kategorie Diamond

Club(TM) wählen, um einen persönlichen Butlerservice, Zugang zu exklusiven

Bereichen und Premium-Vorteile zu genießen. Im gesamten Hotel laden immersive Details die Gäste dazu ein, eine tiefere Verbindung aufzubauen. Das Studio, ein charakteristischer Ort im Herzen des Resorts, bietet tagsüber praktische Workshops in Kunst, Töpfern und kulinarischer Kreativität und verwandelt sich abends in eine intime Bühne für Live-Jazz und Akustikkonzerte. Dieses All-inclusive-Resort für Erwachsene wird auch das erste in der Region sein, das beleuchtete Pools für nächtliches Schwimmen unter dem Sternenhimmel sowie spezielle Bereiche für digitale Entspannung bietet, die Präsenz, sinnvolle Gespräche und Reflexion fördern. Das Erlebnis wird durch Moddo by Royalton FIT abgerundet, ein ganzheitliches Wellnessprogramm mit Yoga, Atemübungen und expressiven Bewegungssessions unter der Leitung von erfahrenen Trainern. Das Royalton Vessence Barbados rundet das Angebot ab und wird als erstes Hotel an diesem Reiseziel seinen Gästen einen kostenlosen Flughafentransfer anbieten, der eine reibungslose Ankunft in dieser neu gestalteten Oase für Erwachsene gewährleistet. ?Die Kreativität, Energie und Herzlichkeit von Barbados haben uns zutiefst inspiriert", fügte Pelfort hinzu. ?Diese Marke wurde ins Leben gerufen, um jedes Reiseziel durch jedes Erlebnis im Resort zum Leben zu erwecken. Von den Kunstwerken an den Wänden bis hin zur Musik, die nach Sonnenuntergang erklingt, dreht sich hier alles darum, die Kultur zu erleben, ohne das Hotel verlassen zu müssen." Das Royalton Vessence Barbados liegt an der begehrten Platinum Coast der Insel und verbindet luftige Küsteneleganz mit karibischem Flair. Es handelt sich nicht nur um die Eröffnung eines neuen Resorts, sondern um den Beginn eines neuen Standards im Bereich der Erwachsenenreisen. Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonvessence.com (http://www.royaltonvessence.com/) Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller

Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts) ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke nur für Erwachsene, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaika bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen seit über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A

Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven

Erlebnis und berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie - um den Paparazzi auszuweichen - Ihren Aufenthalt im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) genießen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/) (http://www.bluediamondresorts.com/) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00a4c306- 7ff3-452c-849f-3574c000e3d3/de °